Democraten akkoord: sluiting Amerikaanse overheid voorbij

De meest linkse Democraten in de Senaat zijn niet blij met de capitulatie van hun partij: 18 senatoren stemden toch tegen het begrotingsplan dat de overheid heropent. Een van hen is Kamala Harris uit Californië, die vanwege presidentiële ambities niet tegen de wensen van de activistische linkervleugel van de partij in wil gaan. De belofte van Republikeins leider Mitch McConnell is niet genoeg, schrijft ze op Twitter. ,,Ik weiger de levens van 700.000 jonge mensen in de handen te leggen van iemand die herhaaldelijk is teruggekomen op zijn woorden.''



Trump heeft nog niet officieel gereageerd op het einde van de shutdown. Vice-president Mike Pence, die op bezoek is in Israël, deed dat wel. ,,We zijn blij met het nieuws dat dankzij de standvastige houding van president Trump en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat de shutdown in Washington tot een einde komt'', aldus een verklaring.