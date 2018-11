Democraten ruiken bloed: ‘Als ze lang genoeg wroeten, vinden ze wel wat’

Deze plannen van Trump gaan niet door

14:00 Nu de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben verloren, zullen ze meer dan ooit moeten samenwerken met de Democraten om de plannen van president Donald Trump erdoor te krijgen. Maar de onderhandelingsruimte is klein en een patstelling in Washington dreigt. Een aantal verkiezingsbeloften zal Trump in ieder geval niet kunnen waarmaken, maar ook de Democraten zijn voorzichtig.