Democraten willen gesprekken Trump-Poetin inzien

De Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, Adam Schiff, zei dat vandaag bij nieuwszender NBC. Hij is bang dat Trump de nationale veiligheid in gevaar brengt en wil daarom inzicht krijgen in zijn doen en laten.



,,Ik denk dat het van groot belang is om de nationale veiligheid van de VS te beschermen”, zei Schiff. ,,Daarom moeten we de gesprekken kunnen inzien die hij voerde met andere wereldleiders, maar in het bijzonder met de Russische president Vladimir Poetin.” Al lange tijd is er veel commotie over de relatie tussen Amerika en Rusland en de twee leiders in het bijzonder. Rusland zou zich hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.