Demonstrant raakt teelbal kwijt na optreden Franse politie

Een 26-jarige man is zodanig hard door een Franse politieagent geslagen dat hij geopereerd moest worden, waarbij noodgedwongen één teelbal werd verwijderd. ,,Het was extreem gewelddadig en bijna sadisme’’, zegt advocaat Lucie Simon van het slachtoffer.

Het gebeurde donderdag tijdens de demonstratie in Parijs tegen de pensioenhervorming. Vlakbij Place de la Bastille braken relletjes uit. De politie kwam in actie. Op televisiebeelden is te zien hoe de man, door onduidelijke oorzaak, achterover valt en op straat belandt. Als hij daar ligt, rent een agent op hem af. Die pakt zijn wapenstok en slaat de man hardhandig tussen diens benen. De man weet nog op te staan en maakt zich uit de voeten.



Hij heeft inmiddels een aanklacht ingediend. ,,Het gaat hier duidelijk om een misdaad’’, aldus advocaat Simon. Zij benadrukt dat het slachtoffer op de grond lag en niets deed op het moment dat de agent hem op zijn geslachtsdeel sloeg. ,,Er was geen noodzaak toe en er was geen sprake van zelfverdediging door de agent.’’

De zaak leidt inmiddels tot grote ophef in Frankrijk. De politie kwam al eerder in opspraak door het toepassen van hardhandig geweld. Bij de demonstraties van de Gele Hesjes raakten veel betogers gewond, maar ook zwarte Fransen beklagen zich vaak over onnodig politiegeweld.

De politie in Parijs is inmiddels een eigen onderzoek gestart naar het incident. ,,We willen weten wat de precieze omstandigheden waren waarbij dit gebeurde’’, laat een woordvoerder weten.

,,De beelden roepen veel vragen op’’, zegt regeringswoordvoerder Oliver Véran op de Franse televisie. Hij spreekt zijn medeleven uit voor de 26-jarige man en zegt ook dat onderzocht moet worden wat er precies is gebeurd en of de agent handelde uit zelfverdediging. ,,Het ging er daar op straat hard aan toe en sommige agenten werden ook aangevallen’’, aldus Véran.