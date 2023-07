Demonstranten bestormen Zweedse ambassade in Bagdad en stichten brand

Honderden aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr hebben donderdag de Zweedse ambassade in Bagdad bestormd en brand gesticht, omdat zij verwachten dat er in Zweden een koran verbrand gaat worden. olgens een bron van persbureau Reuters raakte bij de bestorming geen ambassadepersoneel gewond.

Op video’s die geplaatst zijn op een populair Telegramkanaal dat al-Sadr steunt, is te zien hoe mensen zich donderdag bij de ambassade verzamelen en het gebouwencomplex niet veel later bestormen. Op andere video’s is te zien hoe er rook uit een gebouw op het ambassadeterrein komt. Reuters niet onafhankelijk verifiëren of het om echte videobeelden gaat.

Ook was het niet duidelijk of er iemand aanwezig was in de ambassade toen het complex bestormd werd. Een woordvoerder van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde commentaar te geven.

Media hebben bericht dat de politie in Stockholm toestemming heeft gegeven voor een demonstratie voor de Iraakse ambassade waar een nieuwe koranverbranding is gepland. Eind vorige maand riep al-Sadr op tot protesten tegen Zweden en tot de uitzetting van de Zweedse ambassadeur nadat een Iraakse man een koran had verbrand bij een moskee in Stockholm.

In de nasleep van die koranverbranding vonden twee grote demonstraties plaats bij de Zweedse ambassade in Bagdad. Tijdens een van die demonstraties betraden de demonstranten weliswaar het terrein van de ambassade maar drongen ze het ambassadegebouw zelf niet binnen.