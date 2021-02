Demonstranten Myanmar zonder mondkapje: ‘Dit wordt een groot drama, situatie is zorgelijk’

gorilla glue Nachtmer­rie voorbij: topchirurg krijgt na behande­ling van 4 uur superlijm uit kapsel van vrouw

16:43 Een Amerikaanse vrouw die wereldwijde aandacht kreeg nadat ze een bus superlijm in haar haar had gebruikt, kan binnenkort hopelijk weer fatsoenlijk over straat. De behandeling om het keihard geworden spul uit haar kapsel te krijgen is geslaagd, blijkt uit videobeelden die gemaakt zijn in de kliniek. De 40-jarige Tessica Brown barstte na de ingreep in tranen uit.