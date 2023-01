Demonstratie Iraniërs in Den Haag na nieuwste executies in moederland

Iraanse schaakster Sara Khadem verhuist naar Spanje na internatio­naal toernooi zonder hijab

De Iraanse schaakster Sara Khadem is bij een internationaal toernooi snelschaken in Kazachstan aan tafel verschenen zonder hijab. Dat is in strijd met de strikte kledingvoorschriften in Iran, die vrouwen verplichten om een hoofddoek te dragen, ook bij internationale sporttoernooien.

29 december