Denen overnachten in Ikea-vestiging na te zijn ingesneeuwd

,,Het was beter dan in een auto slapen”, zei een van de gestrande klanten vandaag tegen de Deense omroep DR. Op beelden is te zien dat zij er het beste van maken. De groep kijkt naar programma’s en wedstrijden op de vele televisies in de winkel. Ook waren er koffie, bier en snacks. ,,We moesten vooral lachen om de situatie”, zei de klant tegen DR. ,,Dit maken we waarschijnlijk niet nog een keer mee.”

Fantastisch

,,We hebben net de kerstkalender bekeken en gegeten”, meldde warenhuismanager Peter Elmose gisteravond. ,,Nu gaan we voetbal kijken en een beetje plezier hebben. De sfeer is ondanks de omstandigheden fantastisch.” Elmose had in de middag al een slecht voorgevoel gekregen. ,,We voelden al om 16.00 uur, het moment waarop we meestal de medewerkers wisselen, dat er problemen waren in het verkeer. ‘s Avonds moesten we toegeven dat het niet veilig was om weg te gaan.”