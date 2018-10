Denis Mukwege en Nadia Murad winnen Nobelprijs voor de Vrede

Denis Mukwege is een gynaecoloog die slachtoffers van seksueel geweld behandeld in de Democratische Republiek Congo. Nadia Murad is een Yazidi mensenrechtenactiviste en slachtoffer van seksuele slavernij door de Islamitische Staat in Irak. Beiden hebben de prijs toegekend gekregen voor hun inzet in het afschaffen van seksueel geweld als oorlogswapen.