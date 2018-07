Denktank waarschuwt: Islamitische Staat werkt aan een comeback

Vrouw vermoordt vader na vinden kinderpor­no met foto's van zichzelf

Toen de 51-jarige Engelse Barbara Coombes in 2006 even naar binnen ging om te pauzeren tijdens het tuinieren, vond ze per ongeluk de collectie kinderporno van haar vader in een doos op de keukentafel. Tot haar grote walging vond ze foto's van zichzelf als kind terug, naakt poserend in expliciete houdingen. Afgelopen week werd ze veroordeeld tot negen jaar cel voor de dood van haar vader.