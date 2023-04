Derde verdachte in zaak rond twee Nederlandse pedofielen in Ecuador

De twee voortvluchtige pedofielen uit Nederland die vorig jaar werden gearresteerd in Ecuador zouden bij hun vermeende kindermisbruik in het Zuid-Amerikaanse land hulp hebben gekregen van een Belarussische vrouw.

Ze wordt beschuldigd van het maken van opnames met seksuele inhoud, meldt het nieuwsmagazine Vistazo. Een man die zichzelf identificeerde als haar zoon Iván zei tegen de redactie van het blad dat er geen bewijs is tegen zijn moeder en dat haar advocaten dat zullen aantonen.

Iryna I. werd gearresteerd in Portoviejo, een stad zo’n 90 kilometer ten zuiden van Canoa. In deze bij toeristen populaire strandbestemming aan de westkust van Ecuador zouden Marthijn U. (51) uit Hengelo en partner Lesley L. (35) in een voormalig hostel tegenover een sportcentrum feestjes hebben georganiseerd met als doel kinderen van zeven tot twaalf jaar te trekken.

Tijdens de feestjes baadden de kinderen volgens getuigen naakt en kregen ze eten, snoep en geld. Verschillende slachtoffertjes zeiden dat ze zich duizelig voelden na het drinken van een speciaal sap dat ze van de buitenlanders hadden gekregen. Het dossier bevat ook verklaringen over kinderen bij wie schuim op hun geslachtsdelen werd gespoten. ‘Eén getuige zegt dat de verdachten tot wel honderd dollar boden voor orale seks en kinderen aanmoedigden om vriendjes mee te nemen, onder het mom van spelen met PlayStation’, aldus het magazine.

Veel bewijs

De twee Nederlanders werden in juni vorig jaar gearresteerd. Lesley L. bevond zich volgens de politie in aanwezigheid van twee minderjarigen in een hotel in Canoa, Marthijn U. werd opgepakt op de luchthaven van Quayaquil toen hij probeerde Ecuador te verlaten. Bij de huiszoeking werden vier mobieltjes, dertien gegevensdragers (computers, USB-sticks, harde schijven), documenten en een hoeveelheid cashgeld in verschillende munteenheden. ‘Er was ook veel bewijs dat daar kinderporno werd gefilmd en foto’s werden gemaakt om te verspreiden naar verschillende landen’, verklaarden de autoriteiten begin augustus tijdens een persconferentie.

Beide verdachten belandden na hun arrestatie in de gevangenis in Portoviejo. Nadat de politie had ontdekt dat ze vanuit hun cel doorgingen met het versturen van ‘content’ via het internet, werd het stel overgeplaatst naar een regionale gevangenis in Guayaquil, de grootste stad van het land.

Kinderpornonetwerk

Het duo wordt beschuldigd van het produceren van kinderpornografisch materiaal in de kustgemeenschap Canoa. Ze zouden deel uitmaken van een internationale organisatie waarvan de vermeende leider Nelson M. enkele weken eerder was opgepakt in Mexico. Laatstgenoemde Nederlander was volgens de nieuwszender ook in Ecuador geweest. ‘Hij is een activist voor de legalisering van pedofilie als de minderjarige daarmee instemt’, luidde het.

De ‘internationale pedofielenvereniging’ van de drie Nederlanders zou volgens de nationale politie van Ecuador het op één na meest toegewijde kinderpornonetwerk zijn met gebruikmaking van meisjes, jongens of adolescenten. ,,Dit netwerk koopt familieleden, koopt de buurt via diensten en met geld. Ze brengen het kind naar hotels met zwembaden en dan volgt de perverse actie”, zei politiechef Alaín Luna tijdens de persconferentie.

Corruptie

Volgens nieuwsmagazine Vistazo proberen Marthijn U. en Lesley L. met valse beschuldigingen aan het adres van het Ecuadoraanse systeem ‘de gerechtigheid’ te ontlopen en het onderzoek in diskrediet te brengen. Zo sprak L. tijdens de eerste hoorzittingen over corruptie bij de politie en ook in de advocatuur. U. verklaarde dat hij niet wil ‘betalen voor corruptie’ en niet wil liegen. ‘Hij vroeg of ze de waarheid willen horen of een showproces.’

Het beschuldigde onderzoeksteam van de politie zei in een reactie dat er ‘een overvloed’ aan bewijsmateriaal is. De hoorzittingen gaan begin mei verder, als het magazine.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De politie viel in 2020 binnen in de toenmalige woning van Marthijn U. in Hengelo, waar materiaal werd gevonden dat tot zijn veroordeling leidde. © Videostill

Veroordeeld

Marthijn U. werd in maart vorig jaar in Nederland veroordeeld tot een half jaar cel wegens het voorzetten van de verboden pedovereniging Martijn, een organisatie die zich bezighield met het normaliseren van seks tussen kinderen en volwassenen. Het Openbaar Ministerie had één jaar cel geëist. U. is tot nu toe nooit veroordeeld voor misbruik van kinderen.

Lesley L. werd op 26 april 2022 in Rotterdam veroordeeld tot 10 weken cel voor het vervaardigen van kinderporno.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.