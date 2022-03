Derk Sauer verliet Moskou noodgedwongen: ‘Zullen we ons huis ooit nog terugzien?’

Oekraïens meisje (7) dat ‘Let It Go’ zong vanuit schuilkel­der veilig aangekomen in Polen

De 7-jarige Amelia Anisovych is veilig aangekomen in Polen. Het Oekraïense meisje ging viraal op sociale media, omdat ze het liedje Let It Go in een schuilkelder zong. Het kind en haar gezin schuilden zes dagen in een bunker in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar Amelia kon het land nu samen met haar 15-jarige broer en haar grootmoeder ontvluchten.

10 maart