Dertiger die niet wil uitstappen tijdens controle, bijt pink af van agent: ‘Hij leek wel bezeten’

Een inspecteur van de politiezone Vlas is zaterdag zwaargewond geraakt tijdens een verkeerscontrole in Kortrijk (België). Samen met collega’s wilde hij een man overmeesteren toen die probeerde te vluchten. Maar die laatste liet dat niet zomaar gebeuren. ,,Het was verschrikkelijk om te moeten zien’’, aldus een getuige.