Deze foto’s moet je gezien hebben

Trump wil immigranten uit hele wereld

19:20 Donald Trump wil naar eigen zeggen dat zijn land immigranten aantrekt uit landen over de hele wereld. ,,Ik wil dat ze overal vandaan komen'', benadrukte de Amerikaanse president, die is verwikkeld in een politieke rel omdat hij zich neerbuigend zou hebben uitgelaten over Afrikaanse landen en Haïti.