Deze foto’s moet je gezien hebben

'Eén op zes kinderen leeft in crisisgebied'

16:36 Een op de zes kinderen groeit op in een crisisgebied waar gewapend geweld plaatsvindt. Vooral in Syrië, Afghanistan en Somalië dreigen daarbij bijzonder grote gevaren, waarschuwt Save the Children in een rapport. Kinderen zouden veel beter moeten worden beschermd, stelt de internationale hulporganisatie.