Deze schandalen kostten Trumps omstreden milieubaas de kop

De Amerikaanse president maakte het ontslag donderdagavond via Twitter bekend en bedankte Pruitt voor zijn 'uitmuntende werk'. De twee delen dezelfde visie op het milieu: dat zit vooral de belangen van de industrie in de weg. In zijn vorige baan als openbaar aanklager van Oklahoma vocht Pruitt (48) jarenlang milieumaatregelen aan die het federale milieuagentschap EPA uitvaardigde. Dat Trump juist hem in februari vorig jaar benoemde als baas van het Environmental Protection Agency, leverde dan ook een storm van kritiek op. Tegenstanders konden echter niet voorkomen dat het land zich onder leiding van Pruitt terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs .

Heel duur belhok

Kogelwerende SUV

De EPA-baas kreeg niet alles waar hij om vroeg. Zo werd zijn verzoek om voor 100.000 dollar per maand in privéjets te kunnen vliegen geweigerd, evenals de kogelwerende SUV (met speciale banden die zelfs een vuurgevecht overleven) op zijn verlanglijstje. Minstens vijf medewerkers die zijn prijzige verzoeken afwezen, kwam dat duur te staan: zij kregen volgens The Times vervolgens een andere baan, demotie of ontslag.



Echt in de problemen kwam Pruitt eind maart, toen bleek dat hij een luxe appartement in Washington huurde voor maar 50 dollar per nacht. Dat appartement was eigendom van de vrouw van een lobbyist uit de kolenindustrie.