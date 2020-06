Dictator Kim Jong-un opent weer de trukendoos, maar het schiet allemaal weinig op

Twee jaar geleden leek alles even zo anders. Toen mocht Kim Jong-un van Donald Trump zelfs nog in The Beast kijken. De indrukwekkende presidentiële limousine was naar Singapore gevlogen voor de historische top tussen de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea. Maar de schouderklopjes van toen hebben concreet tot niets geleid.

Was het dan allemaal toch een opgeblazen fotomoment in Singapore, zoals doorgewinterde waarnemers destijds al vermoedden? Of werd er even echt iets bereikt tussen de beiden? Of is de op buitenlands terrein niet zo heel ervaren Trump grandioos bij de neus genomen door Kim? Als het laatste het geval is, hoeft de Amerikaanse president zich niet te schamen. Noord-Korea heeft dit spelletje eerder gespeeld met zijn voorgangers.

Van de gewenste bevriezing van het nucleaire arsenaal van Noord-Korea is in ieder geval geen sprake. ‘We zullen doorgaan met het opbouwen van onze troepenmacht om de hardnekkige bedreigingen van de VS te overmeesteren, en dergelijke inspanningen van ons blijven in feite op dit moment voortduren’, klinkt het vandaag alweer via het officiële staatspersbureau KCNA (Korean Central News Agency).

Op dit moment zit er vooral vrieskou in de lucht tussen Pyongyang en Washington. En veel aangedikte teleurstelling. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Son-gwon gaf vrijdag een rapport met een stand van zaken uit dat de toon wel zet: ‘Onze hoop op betere relaties met de Verenigde Staten, twee jaar geleden wereldwijd in de schijnwerpers, is omgeslagen in wanhoop. Ons optimisme voor vrede op het Koreaanse schiereiland is vervaagd in een nachtmerrie.’

Quote Onze hoop op betere relaties met de Verenigde Staten, twee jaar geleden wereldwijd in de schijnwer­pers, is omgeslagen in wanhoop Ri Son-gwon

Uiteraard had Kim van zijn kant tal van beloften ingelost, volgens Ri. Een nucleaire installatie was gesloten, krijgsgevangenen (of hun stoffelijke resten) werden gerepatrieerd naar de Verenigde Staten en gratie was verleend aan veroordeelde Amerikaanse ‘misdadigers’. En daar stond helemaal niets tegenover, aldus Ri. ‘Niets is hypocrieter dan een loze belofte. De VS hebben laten zien dat ze streven naar het isolement en de verstikking van Noord-Korea’.

Dat de gesloten installatie toch al verouderd was en de vermeende ‘misdadigers’ eigenlijk evangelisten waren, doet er weinig toe. Dit soort dramatische teksten zijn bestemd voor binnenlands gebruik want er waren ook door de Noord-Koreaanse staatsmedia twee jaar geleden verwachtingen gewekt. Niets merken de Noord-Koreanen van die diplomatieke triomf van hun leider. Integendeel, de Noord-Koreaanse handel met China ligt vanwege corona momenteel op zijn gat. Volgens de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten in Noord-Korea zou er zelfs een daling van 90 procent zijn in de handel tussen beide landen in maart en april. Hij waarschuwde voor ‘dramatische voedseltekorten’ in het land. En daarom heeft Kim (die zich om zelf niet besmet te raken even ónzichtbaar terugtrok in luxe aan de kust) dus weer een vers vijandsbeeld nodig, om thuis de honger te kunnen verklaren.

Oud spel

Met Zuid-Korea - dat zo graag bemiddelt tussen Kim en Trump – is de verstandhouding volgens de Noord-Koreanen al niet beter. Vandaag haalde een Noord-Koreaanse minister uit naar de buren, omdat die geen nieuwe oplossing aandroegen om de nucleaire besprekingen nieuw leven in te blazen. Het oude spel van de rollen omdraaien en het uit elkaar spelen van twee bondgenoten. ‘Als ze met ons willen afrekenen, zullen ze ons moeten benaderen nadat ze hun hersens hebben gekweld en een andere methode hebben gevonden’, klinkt het vandaag.

Volledig scherm Zuid-Koreanen die een hereniging van beide landen willen demonstreren vandaag in Seoel. © AFP

De zuiderburen hebben het trouwens even helemaal verknald bij Kim Jong-un nadat Noord-Koreaanse deserteurs vanuit Korea honderdduizenden ballonnen met propagandafoldertjes het land hadden ingestuurd. De tot hogere functies geroepen Kim Yo-Jong, de zus van Kim Jong-un, dreigde zelfs dat de buren ‘het duur zouden betalen’ als de ongewenste post niet snel stopte. Inmiddels heeft Pyongyang de communicatie met Seoel weer eens verbroken.

Het is een bekend patroon: Kim Jong-un zit in het nauw en doet opgewonden, hij dreigt met hel en verdoemenis, verwacht dan iets van andere partijen om te willen kalmeren. En daarna wordt Kim door het dankbare volk gefeliciteerd omdat hij zo'n briljant strateeg is. Feit is dat zijn regiem overleeft, wat volgens kenners ook de enige strategie is.

Kim Jong-un wil niet eindigen als Saddam Hussein. De VS en Noord-Korea zijn met dat alles heel ver van de nagestreefde denuclearisering. Nu de spanningen tussen beide partijen toenemen, heeft Zuid-Korea weer bemiddeling aangeboden om de dialoog te herstellen, terwijl het ook zegt de eigen betrekkingen met Noord-Korea te willen verbeteren. De Amerikanen eisen nog steeds dat Noord-Korea eerst afstand doet van zijn nucleaire ambities voordat de handelsbeperkingen kunnen worden versoepeld.

Volledig scherm 2018: Donald Trump heeft als eerste Amerikaanse president voet gezet op Noord-Koreaanse bodem. © Still

Covid-19

Kristine Lee, onderzoeker van het Center for a New American Security ziet in wat er nu gaande is dan ook geen nieuwe ‘meesterlijke strategie’. ‘De realiteit is dat de Covid-19-pandemie de manoeuvreerruimte van Noord-Korea ernstig heeft beperkt en het regime daarom dus terugkeert naar oude methoden - methoden die in het verleden best goed hebben gewerkt.’ De truc is nu veel tromgeroffel te laten horen in de hoop om op korte termijn ergens wat economische concessie los te krijgen. Want, zo denken Lee en andere experts, Noord-Korea heeft veel meer te lijden onder het coronavirus dan het wil toegeven.

Volgens Lee heeft Kim wel met succes gegokt dat hij Donald Trump aan het lijntje kon houden om ondertussen elders economische hulp en investeringen te zoeken, met name in China en Rusland. Alleen werden die ook flink geraakt door het coronavirus. Maar van een werkelijke denucleariseringsactie die waarop de Amerikaanse president had gehoopt, is nimmer sprake geweest.