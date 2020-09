‘Diep verdriet’ na vondst vijf dode kinderen, voor de trein gesprongen moeder niet aanspreekbaar

De oma van de slachtoffers belde de politie met de mededeling dat haar 27-jarige dochter vijf kinderen heeft omgebracht en mogelijk met een zesde kind onderweg was om zelfmoord te plegen. De woning staat in een flatgebouw in het noorden van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een kind van elf jaar oud, het eerstgeboren kind van de vrouw, werd uiteindelijk ongedeerd bij de oma aangetroffen. Of er een vader bij het gezin woonde, is niet duidelijk.