Dierenactivisten hakken in op Franse slagers

Frankrijk is al ruim een jaar het werkterrein van veganistische actievoerders. Dagblad Le Figaro maakte een inventarisatie en telde een honderdtal acties van veganisten sinds mei 2017. In de helft van alle gevallen was sprake van materiële schade.



De laatste maanden zijn vooral winkels doelwit van acties. Tientallen slagerijen, en in mindere mate ook viswinkels, zijn beklad, bekogeld en met nepbloed besmeurd. ,,Ik zit al 31 jaar in dit dit vak en ik heb nog nooit zo veel geweld gezien'', zegt de Bretonse slager Jean-François Guihard, voorzitter van de branchevereniging van het slagersbedrijf (CFBCT). Zijn organisatie schreef twee weken geleden een brandbrief aan de regering. Volgens de organisatie voelen de 18.000 slagers in Frankrijk zich bedreigd door het geweld van 'veganistische extremisten'. ,,De aanvallen zijn terrorisme. Een kleine minderheid wil zijn levensstijl en ideologie aan de meerderheid opleggen.''



Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de acties. Alle organisaties tegen dierenleed hebben zich ervan gedistantieerd. Sympathie is er wel. ,,Wij hebben nooit opgeroepen tot vernielingen, maar vinden het wel belangrijk te zeggen dat niet de vitrines en ook niet de slagers het slachtoffer zijn'', schreef de radicale dierenrechtenorganisatie 269 Life France in een verklaring. ,,De echte slachtoffers zijn de gedode dieren van wie de lichamen in stukken liggen uitgestald in die vitrines.'' 269 Life France riep eerder dit jaar op tot een 'dag van bloed smijten'. ,,Mik op alle slagerijen van Frankrijk'', zette de groep op Facebook.