Dierenartsen willen 'gek' die poes in oven stopte achter tralies hebben

Boete

De man lijkt er vooralsnog met een boete vanaf te komen. ,,Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarbij blijft'', zegt Dupré. ,,Heel Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten is hier zó woedend over. Wij onderzoeken nu of wij als belanghebbenden druk kunnen uitoefenen om ervoor te zorgen dat justitie op z'n minst een enorme boete geeft en liefst een gevangenisstraf. Want een ergere vorm van dierenbeulerij is haast niet denkbaar. Deze man is niet goed bij zijn hoofd.''



De jonge man die het in zijn dronken hoofd haalde kat Sprotje een kwartier lang in een hete oven te stoppen, woont niet op het adres waar het gebeurde. Voor zover de artsen weten, waren in het huis jongeren aan het gamen en was de dierenbeul een van de aanwezige mensen in het pand. Het gaat om een man van Oekraïense komaf die, voor zover bekend, wel de Belgische nationaliteit heeft en in België woont.



