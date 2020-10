Dierenbeul slaat paard met hamer dood in België

Dierenbeul slaat toe in Amersfoort: geslachts­deel van paard ernstig verwond

23 september In Amersfoort heeft een dierenbeul een paard ernstig mishandeld. Het dier heeft een flinke wond aan het geslachtsdeel. De wond is door een dierenarts behandeld, maar is zo heftig dat de vraag is of het zal gaan genezen. De politie is naarstig op zoek naar getuigen.