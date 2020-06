Dierenrechtenorganisatie toont undercoverbeelden van ‘marteltraining’ toeristenolifantjes

De dierenbeschermingsorganisatie publiceert vandaag nog niet eerder vertoonde beelden van het wrede trainingsproces ‘the crush’. Daarbij wordt de wil van jonge olifanten op hardhandige wijze ‘gebroken’ zodat de dieren voorgoed onderdanig zijn en gebruikt kunnen worden voor het toerisme. De schrijnende undercoverbeelden belichten de meest voorkomende ‘trainingstechnieken’ bij acht olifantjes in gevangenschap. Een deel van het beeldmateriaal is niet openbaar gemaakt omdat het ‘te schokkend’ is.

In de video (zie onderaan dit artikel) zijn ‘doodsbange’ baby-olifanten te zien en te horen die met geweld bij hun moeder worden weggehaald en getraumatiseerd raken door de klappen die ze krijgen. Sanne Kuijpers, campagnemanager wilde dieren van de Nederlandse afdeling van World Animal Protection: ,,Bij het trainen van olifanten in gevangenschap wordt vaak een bullhook gebruikt; een metalen haak om op gevoelige plekken te porren of de dieren mee te slaan. De jonge olifanten worden daarnaast vastgeketend om hun bewegingsvrijheid te beperken en worden regelmatig ‘getest’ in stressvolle situaties waarin ze gedwongen worden te gehoorzamen.’’

Zo’n 2800 olifanten worden volgens de dierenbeschermingsorganisatie uitgebuit in verschillende kampen in Thailand. De dieren hebben allemaal dezelfde ‘wrede’ training doorstaan. ,,Het eerlijke verhaal achter deze training is dat wij mensen gefascineerd zijn door deze magistrale dieren en dichtbij ze willen komen’’, vervolgt Kuijpers. ,,Op een olifant rijden, de dieren voeren of wassen in een rivier. Als bezoekers weten welke training daaraan voorafgaat, zullen ze andere keuzes maken. Daarom voelen we ons gedwongen dit te laten zien.’’

Coronacrisis

Door de coronapandemie ligt het toerisme in Thailand nu plat. Het goede nieuws is dat olifanten daardoor niet worden misbruikt. Maar er is ook een schaduwkant, blijkt. ,,Zo moesten minstens 85 olifantenkampen en diervriendelijke olifantenopvangplekken in Thailand de deuren sluiten door het wegblijven van de toeristen. Ruim vijfduizend medewerkers zijn ontslagen’’, meldt World Animal Protection. Andere kampen en opvangplekken worstelen volgens de dierenbeschermingsorganisatie met de zorg voor hun olifanten. ,,Veel van deze dieren hebben kilometers door het land moeten lopen, terug naar waar hun eigenaren wonen. Sommige zijn helaas overgeplaatst naar de houtkapindustrie om inkomsten te genereren.’’

Omdat toeristen na de wereldwijde versoepeling van de coronamaatregelen weer zullen afreizen naar Thailand, dringt de dierenbeschermingsorganisatie erop aan om geen excursies en attracties te boeken waarbij direct contact met wilde dieren mogelijk is. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan parken waar dat kan. ,,Onderzoek vooraf eventuele uitstapjes met wilde dieren, kies voor echte, diervriendelijke opvangplekken en safari’s waarbij je olifanten in het wild kunt bewonderen en zorg ervoor dat je niet onbewust bijdraagt aan dierenleed.’’