De reconstructie: dit ging er mis in Mali

8:36 De Onderzoeksraad van de Veiligheid heeft een reconstructie naar buiten gebracht, waarin te zien is hoe het mis kon gaan met de mortierbommen in Mali. Daarbij kwamen vorig jaar twee militairen om het leven. Een derde militair die de oefening filmde, raakte zwaar gewond. De munitie die de militairen gebruikten was onveilig, is te lezen in een onderzoeksrapport.