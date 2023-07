Discrete ambities van Melania Trump voor een tweede termijn in het Witte Huis

In tegenstelling tot voorgaande First Ladies, zoals Michelle Obama, Hillary Clinton en Laura Bush, lijkt Melania Trump vooralsnog te kiezen voor een leven in de schaduw. Voor haar geen lucratieve spreekbeurten, boekpresentaties of fotogenieke liefdadigheidsactiviteiten. Misschien is ze nog aan het bijkomen van een bewogen vier jaar aan de zijde van de meest spraakmakende president in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. Toen ze uit het Witte Huis vertrok rangschikten verschillende peilingen Melania Trump als de minst populaire First Lady ooit. Slechts 42 procent van de Amerikanen had een positieve mening over haar, terwijl 47 procent rond negatief was. In vergelijking hiermee scoorden haar voorgangsters bijna het dubbele met gemiddeld 71 procent positief.

Trumpfamilie

Mevrouw Trump hecht veel waarde aan haar privacy, zoals bronnen uit haar omgeving aan The New York Times vertelden. Ze laat zich zien in een kleine kring van bekenden, daarbij ook haar vaste stilist en kapper. Haar zoon Barron, die nu 17 jaar oud is, krijgt alle aandacht van zijn moeder. Samen zouden ze zoeken naar een geschikte universiteit. Ook ontmoet Melanie regelmatig haar uit Slovenië overgekomen ouders Viktor en Amalija Knavs.



In een zeldzaam televisie-interview - met Fox News, ze blijft liever ver weg van andere media - gaf mevrouw Trump te kennen dat ze haar mans herverkiezingscampagne steunt. Ze blijft hem desgevraagd ook verdedigen en deelt zijn overtuiging dat de Trumpfamilie altijd maar weer onrechtvaardig wordt aangevallen door de Amerikaanse media. Ze is sceptisch over de rechtszaak van schrijfster en journalist E. Jean Carroll tegen haar man. De laatste kreeg van de rechter een schadevergoeding van 5 miljoen dollar na beschuldigingen van verkrachting. Trump is in hoger beroep gegaan, maar The New York Times meldde dat Melania ziedend zou zijn geweest op Trumps advocatenteam. Dat had harder tegen Carroll moeten optreden en gaten kunnen schieten in het verhaal van de klaagster.