Dit gebeurde er vannacht: Honderden inwoners Marioepol in veiligheid, gevaar voor Charkov nog niet geweken

De honderden vluchtelingen moesten vooraf op eigen gelegenheid de havenstad verlaten en eerst richting Berdyansk reizen, zo’n 80 kilometer verder naar het westen. Van daaruit werden ze met reddingsvoertuigen vervoerd naar het 200 kilometer verderop gelegen Zaporizja.



Een assistent van de burgemeester van Marioepol had eerder gezegd dat het konvooi tussen de 500 en 1000 auto’s omvatte, waarmee het de grootste evacuatieoperatie in de stad was sinds de Russen op 24 februari binnenvielen. De Russen hebben de in puin geschoten stad bijna volledig in handen. Met uitzondering van de Azov-staalfabriek. Op dit terrein bevinden zich nog honderden Oekraïense militairen. Een deel van hen is gewond en er is een tekort aan voedsel en medicijnen. De soldaten hebben meerdere malen gesmeekt om ze uit het complex te evacueren, maar tot nu toe is het niet mogelijk gebleken ze veilig te laten gaan.

De groep inwoners die Marioepol wel kon verlaten, zijn blij dat ze in relatief veilig gebied zijn. ,,Een maand lang bivakkeerde ik in een schuilkelder. Ik had geen keus, mijn appartement is vernietigd door een bombardement. De vlucht hierheen was verschrikkelijk om mee te maken, maar ik ben blij dat het is gelukt’’, aldus de 74-jarige Nikolai Pavlov vannacht tegen reporters van persbureau Reuters. Ook de 63-jarige Iryna Petrenko reisde mee in het konvooi. ,,Ik kon niet eerder vluchten vanwege de zorg voor mijn 92-jarige moeder. Maar zij is onlangs overleden. We hebben haar naast haar huis begraven, het kon niet anders.’’

Songfestival

Als het aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski ligt wordt het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Marioepol gehouden. ,,Wij zullen ons best doen om de deelnemers en gasten van Eurovisie te ontvangen in Marioepol”, reageerde Zelenski vannacht via Instagram op de winst van Oekraïne. De band Kalush Orchestra won de 66e editie van het Eurovisie Songfestival dankzij stemmen van het publiek. De mannen uit de band gaan zo snel mogelijk terug naar huis waar ze worden verwacht om mee te helpen in de strijd tegen de Russen.

Het land dat het Eurovisie Songfestival wint mag het internationale evenement het jaar daarop organiseren. Vanwege de oorlog met Rusland is het nog maar de vraag of de artiesten, delegaties, songfestivalfans en pers volgend jaar daadwerkelijk afreizen naar Oekraïne. De EBU, verantwoordelijk voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival, heeft nog geen besluit genomen.

Strijd om de Donbas

Zelenski legde in zijn dagelijkse videotoespraak de nadruk op de Donbas, om dit gebied in het oosten wordt een zeer felle strijd geleverd. ,,De situatie in de Donbas is zeer moeilijk’’, zegt Zelenski. De Russische troepen proberen volgens hem in dit gebied de overwinning uit te spreken. ,,Dat lijkt bijzonder gek op de 80ste dag na de invasie.’’ Het Oekraïense leger meldt in een update op Facebook dat de strijd om de Donbas doorgaat en dat een groot deel nog steeds onder controle is. Volgens het leger werden gisteren twaalf Russische aanvallen in de Donbas-regio afgeslagen, waarbij acht tanks, vijf artilleriesystemen, negen gepantserde gevechtsvoertuigen en zes drones zouden zijn vernietigd.

Russische troepen concentreren hun aanvallen op dit deel van Oost-Oekraïne nadat ze er niet in waren geslaagd op te rukken naar Kiev. Zelenski heeft er vertrouwen in dat de Russen ook in de Donbas zullen verliezen. ,,Stap voor stap dwingen we de bezetters ons land te verlaten.”

Situatie in Charkov

Burgemeester Ihor Terekhov van Charkov zei zaterdag tegen de BBC dat het Oekraïense leger de Russen uit de Oost-Oekraïense stad Charkov heeft verdreven. ,,Het is nu rustig, de burgers keren geleidelijk weer terug naar de stad”, zei Terekhov. Volgens getuigen voert het Russische leger nog wel luchtaanvallen uit op dorpen in de omgeving van Charkov.

Charkov is de op een na grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten. Het is onbekend hoeveel burgers en militairen van beide kanten sinds februari om het leven zijn gekomen. De terugtrekking betekent echter niet dat het gevaar voor Charkov helemaal is geweken. Mogelijk hergroeperen de Russische troepen zich om een nieuwe aanval op de stad in te zetten. Daarnaast winnen de Russen in het zuidoosten van Oekraïne terrein. Vanuit Marioepol rukken de troepen op naar het noorden, richting Zaporizja.

Volgens de Russische ambassadeur in de VS worden Russische diplomaten in de VS met geweld bedreigd. ,,Onze ambassade bevindt zich in een vijandige omgeving. Ambassadepersoneel wordt bedreigd, onder andere met fysiek geweld’, zei ambassadeur Anatoly Antonov tegen het Russische persbureau TASS. Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen commentaar gegeven op de beschuldigingen.

Navo-lidmaatschap

Finland dient woensdag waarschijnlijk de aanvraag in om lid te worden van de Navo. Dat heeft de Finse minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken gezegd. Zweden zou deze stap morgen al zetten. Finland en Zweden willen in reactie op de Russische aanval op Oekraïne lid worden van het militaire bondgenootschap. Voor toetreding van nieuwe leden moeten alle dertig Navo-landen groen licht geven. Zaterdag spraken in Berlijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Zweden en Finland met hun collega uit Turkije in een poging de lucht te klaren over de toetreding van de twee Noord-Europese landen. Turkije geeft wisselende signalen af of het zal instemmen met een aanvraag van hen om lid te worden. Turkije is kritisch over de toetreding van de landen omdat ze volgens president Erdogan onderdak bieden aan ‘vele terroristische organisaties’. Hij doelt daarmee op Koerdische organisaties als de PKK en YPG.

Vandaag wordt in Berlijn verder gepraat over de toetreding van de Scandinavische landen en de langetermijnstrategie van de Navo in Europa. Daarnaast maakt de grootste regeringspartij van Zweden vandaag bekend of ze wil dat het land lid wil worden van het militaire bondgenootschap. Een goedkeuring van de sociaaldemocraten maakt de weg vrij naar een officiële lidmaatschapsaanvraag. De Finse coalitie is al akkoord met toetreding. Het einde van de Finse neutraliteit valt niet goed in Moskou. De Russische president Poetin noemt het ‘een vergissing.’

