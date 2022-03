Dit gebeurde er vannacht: Marioepoel zonder gas, water en licht, grote explosies bij Kiev

In vijftien Oekraïense steden is vannacht het luchtalarm afgegaan. Volgens het Oekraïense nieuwsplatform The Kyiv Independent gebeurde dat behalve in de hoofdstad Kiev ook in de belegerde steden Zhytomyr en Odessa. In Lviv, in het westen van Oekraïne, ging het alarm vijf keer af vannacht, maar onze verslaggever ter plaatse hoorde geen inslagen.



Bewoners van diverse steden werd gevraagd te schuilen in bunkers of metrostations. In de metro van Kiev schuilden volgens berichten vannacht rond de 15.000 mensen. Burgemeester Wadym Boychenko van de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol meldt dat de 440.000 inwoners van zijn stad na luchtaanvallen nu zonder water, verwarming en elektriciteit zitten. Marioepol ligt vlak bij de zogenaamde contactlijn tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger in de regio Donetsk. De stad is strategisch belangrijk en volgens experts een hoofddoel van de Russen.

,,Vandaag was de zwaarste van alle zeven dagen van de oorlog”, zei Boychenko tegen het agentschap Unian. Locoburgemeester van de stad, Serhiy Orlov, beschreef de situatie tegenover de BBC als ‘dicht bij een humanitaire catastrofe‘. Alleen al in een volledig verwoest stadsdeel vreesde hij veel doden. ,,Mijn vader woont daar. Ik kan hem niet bereiken. Ik weet niet of hij nog leeft of dood is.”

Marioepol is strategisch zeer belangrijk, net als de Zuid-Oekraïense stad Cherson - aan de monding van de Dnjepr - die nu is ingenomen en omsingeld door Russische soldaten. De burgemeester van de stad van 290.000 inwoners, Igor Kolykhaev, heeft gesproken met de Russische commandant, die nu een militair bestuur wil opzetten, aldus verslaggevers van The New York Times.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘We bevinden ons in een zeer moeilijke situatie, er is geen reden om het te verergeren. We hebben geen strijdkrachten in de stad, alleen burgers en mensen die hier willen wonen’, schreef Kolykhaev op Facebook. ,,Het was moeilijk de vele doden te begraven, aldus de burgemeester. De regering in Kiev zou ook erkennen dat Cherson is gevallen.

Volledig scherm Luchtbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies tonen vernietigde militaire voertuigen en huizen in een woonwijk in Bucha in het westen van Kiev. © AFP

Explosies

In de buurt van het belangrijkste treinstation in Kiev werden krachtige explosies gehoord. Op sociale media verschijnen video’s waarop ontploffingen zijn te zien. In eerste instantie was onduidelijk of het een luchtaanval was en wat de doelen zouden kunnen zijn. Burgemeester Vitali Klitschko van Kiev schreef op Telegram: ‘De vijand probeert door te breken in de hoofdstad.’

Naar verluidt zou een Russische kruisraket of een vliegtuig in de buurt van het station zijn neergehaald door de Oekraïense luchtafweer. Oekraïense media berichten ook over gevechten in de buitenwijken van de metropool. Deze informatie is niet onafhankelijk verifieerbaar.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat in een nieuwe video die verscheen op Telegram weten trots te zijn op het ‘heroïsche’ verzet van Oekraïne tegen Rusland. ,,We hebben als natie de plannen van de vijand in een week tijd gedwarsboomd. Plannen die ze jarenlang gesmeed hebben, die gluiperig en vol haat voor ons land en ons volk zijn.”

Zelenski zei ook dat er in de week sinds de invasie 9000 Russische soldaten zijn omgekomen. Rusland beweert zelf dat er 500 soldaten zijn gestorven de afgelopen week. Beide claims kunnen niet worden geverifieerd.

Volledig scherm Een Oekraïense militair hugt zijn zoon die met zijn vrouw schuilt in de metro van Kiev. © EPA

Clusterbommen

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn bij een luchtaanval in de Oost-Oekraïense stad Izyum bij Charkov acht mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen. Volgens berichten in de media werd een flat geraakt. Duitse experts verzamelen bewijzen voor schendingen van het oorlogsrecht in Charkov waar clusterbommen zouden zijn gebruikt. Dat zou blijken uit beelden van de aanval op een stadswijk en niet ontplofte projectielen die als bewijsmateriaal worden verzameld.

Een miljoen Oekraïners is in de week sinds de Russische invasie het land ontvlucht, meldt de VN-vluchtelingencommissaris op Twitter. ,,Voor de vele miljoenen die nog in Oekraïne zijn, is het tijd dat de geweren stil vallen, zodat levensreddende humanitaire hulp gestuurd kan worden”, aldus Filippo Grandi.

Op de website van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties is te zien dat het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen naar Polen is vertrokken. Daar bevinden zich inmiddels ruim een half miljoen Oekraïners. In de buurlanden Slowakije, Moldavië, Hongarije en Roemenië worden ook vluchtelingen opgevangen. In Rusland worden meer dan 50.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, meldt de VN-organisatie.

Kijk hier onze video's over de oorlog in Oekraine: