Dit gebeurde er vannacht: nieuw aanbod voor 'humanitaire corridors’ en bombardementen op olieopslag

video TERUGLEZEN: VS vormt ‘nucleair noodteam’, Rusland beperkt toegang tot media

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed na Russische aanvallen. Brandweerlieden konden het door de VN-atoomwaakhond IAEA als ‘zeer gevaarlijk’ bestempelde vuur pas na uren bereiken. Vrijdag om 06.20 uur (lokale tijd) was de brand geblust, niemand raakte gewond. De delegaties van Oekraïne en Rusland gaan binnenkort voor een derde keer overleggen. Er zou onder meer over een staakt-het-vuren worden gesproken. Dit liveblog is gesloten. Het nieuwe blog vind je hier.

4 maart