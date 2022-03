Dit gebeurde er vannacht: Oekraïense legertop gelooft niks van ‘goed gebaar’ Russen

Oorlog OekraïneDe aankondiging van Rusland om de militaire operaties bij de steden Kiev en Tsjernihiv terug te schroeven, is een poging tot misleiding van de Oekraïense militaire top. Dat meldde de generale staf van het Oekraïense leger afgelopen nacht in een update over de oorlog.

De legerleiding beschouwt het verminderen van de aanvallen op genoemde steden als een truc van de Russen om de troepen aan te laten sterken en te hergroeperen. De Russische delegatie maakte gisteren na afloop van het overleg tussen beide landen in Turkije bekend dat het voor bepaalde tijd minder aanvallen uitvoert rondom de hoofdstad. ,,Rusland wil met de aankondiging van terugtrekkende eenheden ook een verkeerd beeld scheppen over de omsingeling van Kiev, die zogenaamd wordt stopgezet’’, aldus de top van het Oekraïense leger. In de praktijk hadden de Russen het de laatste dagen zwaar in dit gebied en boekten ze geen terreinwinst.

Ook het Britse ministerie van Defensie zegt in zijn dagelijkse update over Oekraïne dat het bijna zeker is dat Rusland niet geslaagd is in zijn opzet om Kiev te omsingelen door tegenvallende resultaten en het tegenoffensief van Kiev. ,,De Russische verklaringen over een beperking van de activiteiten rond Kiev en de terugtrekking van bepaalde eenheden uit die regio kunnen betekenen dat Rusland aanvaardt dat het het initiatief in de regio verloren heeft”, aldus het ministerie.

Het Russische leger heeft volgens de Oekraïners inmiddels enkele eenheden teruggetrokken uit de gebieden rond Kiev en Tsjernihiv, maar er zijn volgens de generale staf aanwijzingen dat die militairen op andere plaatsen in het oosten van Oekraïne (Donbas) zullen worden ingezet. De gevechten gaan ondertussen door in de buurt van Donetsk, in het oosten. De Russen zouden bovendien hun posities versterken en mijnen plaatsen in de dorpen Novokarlivka en Luhivske, in de buurt van Zaporizja.

Deze ontwikkelingen laten volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zien dat de ‘militaire inspanningen’ van zijn land niet kunnen worden verminderd. Aan de andere kant stelde de president in zijn op Telegram geplaatste videoboodschap dat er dinsdag ‘positieve signalen’ zijn gekomen uit de Russisch-Oekraïense onderhandelingen in Turkije.

Uit dit overleg kwam ook naar voren dat landen als Turkije, Polen, Canada en Israël straks – via de VN-Veiligheidsraad – een rol kunnen spelen bij het leveren van de gewenste veiligheidsgaranties aan Oekraïne. In ruil daarvoor wil dat laatste land afzien van het zo omstreden Navo-lidmaatschap en ook een neutrale status aannemen op het wereldtoneel. Lidmaatschap van de Europese Unie zou wel een optie moeten blijven. De voorstellen worden door de Russische delegatie voorgelegd aan president Poetin.

Zelenski: ,,We kunnen zeggen dat de signalen die we opvangen positief zijn, maar ze doen ons de Russische explosieven en granaten niet vergeten”, zei hij onder meer in zijn videoboodschap. De president benadrukte dat hij geen redenen ziet de woorden te geloven van ‘vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen’. Plus: ,,Het Russische leger is nog steeds in staat de aanvallen tegen ons land voort te zetten.’’

Er kan volgens Zelenski in ieder geval geen sprake zijn van opheffing van de internationale sancties tegen Rusland zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. ,,De kwestie van sancties kan niet eens aan de orde worden gesteld totdat deze oorlog voorbij is, totdat we terug hebben wat van ons is.”

Voedselcrisis

De oorlog zorgt ook op ander vlak voor grote zorgen. VN-voedselchef David Beasley zei gisteravond dat de strijd in Oekraïne de inspanningen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) om wereldwijd zo’n 125 miljoen mensen te voeden, dreigt te verwoesten.

Het Wereldvoedselprogramma is de voedselhulptak van de Verenigde Naties. Het is ‘s werelds grootste humanitaire organisatie die zich op honger en voedselzekerheid richt. Volgens Beasley komt 50 procent van het graan dat het WFP opkoopt uit Oekraïne. ,,Dus je kunt je voorstellen hoeveel verwoesting dit voor onze operaties zal hebben”, zei hij tegen de VN-Veiligheidsraad.

Beasley zei ook dat de voedselcrisis wordt verergerd door een gebrek aan kunstmestproducten uit Belarus en Rusland. ,,Als je de gewassen geen kunstmest geeft, zal je opbrengst met minstens 50 procent afnemen. Dus we kijken naar wat de komende maanden een catastrofe kan zijn bovenop een catastrofe”, zei hij. De voedselcrisis kan dan ook ‘verder gaan dan wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien’, aldus Beasley.

Voor de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari worstelde het WFP al met hoge brandstof- en voedselprijzen. Daardoor werd het voedselprogramma gedwongen de rantsoenen voor miljoenen mensen te verlagen in landen als Jemen, waar de bevolking door een jarenlange burgeroorlog al kampt met enorme voedseltekorten.

Beasley waarschuwde dat als het conflict in Oekraïne niet wordt beëindigd, ‘de wereld een hoge prijs zal betalen’. ,,Het laatste wat we willen doen, is dat het Wereldvoedselprogramma voedsel bij hongerige kinderen weghaalt om het aan van honger omkomende kinderen te geven.”

