Dit gebeurde er vannacht: ‘Rusland schiet VN-baas in de rug’, Brit en Amerikaan sneuvelen aan front

De Oekraïense hoofdstad werd door vijf raketten geraakt, juist op het moment dat de Oekraïense president Zelenski zijn gesprekken afrondde met VN-chef António Guterres. Naar verluidt zou een raket zijn ingeslagen in een woonwijk op minder dan een kilometer van de plek waar beide samen waren. Het is niet duidelijk of dit een mogelijke aanslag was op de Oekraïense president. Volgens Oleksiy Arestovych, een Oekraïense regeringsadviseur scheelde het allemaal weinig en was Guterres ‘door Rusland in de rug geschoten’. Eerder deze week zat de VN-baas nog in het Kremlin aan de lange tafel met president Poetin. ,,Voor een kruisraket is de afstand tussen het inslagpunt en de locatie van Guterres ongeveer hetzelfde als twee millimeter voor een pistool. Dus het schot miste net zijn slaap”, aldus Arestovych.

Volledig scherm Guterres en Zelenski verlaten samen de zaal na afloop van hun persconferentie. © AP

De Amerikaanse Defensiewoordvoerder John Kirby zei tegen CNN te gaan analyseren wat er precies gebeurd is, maar zegt ‘op dit moment geen duidelijk beeld hebben van wat er precies getroffen is’. In zijn late videotoespraak meldde president Zelenski dat de Russen tegelijkertijd ook weer Odessa en andere Oekraïense steden met raketten hebben aangevallen. Dat liet volgens hem zien dat ‘we nog niet kunnen ontspannen en we niet moeten denken dat de oorlog voorbij is’. Rusland wilde niet reageren op de spraakmakende raketaanvallen op Kiev. Het ministerie van Defensie in Moskou meldde wel dat de luchtmacht donderdag tientallen militaire doelwitten in Oekraïne heeft getroffen. Volgens Oekraïne stond ook een militair hospitaal bij het belegerde Marioepol op de Russische lijst. Daar zou een dode zijn gevallen.

Overmeesteren

In een reportage in het tijdschrift Time spreekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski uitgebreid over zijn ervaringen tijdens de oorlog in zijn land. Hij vertelt onder meer hoe het Oekraïense leger hem in de eerste dagen van de oorlog waarschuwde voor Russische parachutisten die in Kiev landden en probeerden hem te overmeesteren. Time-verslaggever Simon Shuster bracht eerder deze maand twee weken door in de bunker in de Oekraïense hoofdstad van waaruit Zelenski opereert. ,,Russische troepen kwamen aan het begin van de oorlog op slechts enkele minuten afstand van Zelenski”, kreeg Shuster daar van een belangrijke presidentiële adviseur te horen. Het Russische geweervuur zou tot in het kantoor van de president te horen zijn geweest.

Oekraïense woordvoerders beschrijven Russische plannen om de controle over de bezette regio Cherson in het zuiden van Oekraïne middels een referendum te consolideren als “juridisch en internationaal zinloos” en als een “klassieker waarmee Rusland zijn optreden wil legaliseren”. Plannen voor zo’n referendum lijken overigens op de lange baan geschoven vanwege organisatorische problemen.

Volledig scherm Oekraïense soldaten. © REUTERS

Brit gesneuveld

Op het slagveld in Oekraïne is voor het eerst sinds het begin van de oorlog een Britse staatsburger om het leven gekomen. De Britse zender Sky News meldt dat het om de 36-jarige oorlogsveteraan Scott Sibley gaat, die als vrijwilliger naar Oekraïne zou zijn vertrokken om mee te vechten tegen de Russen. Een tweede Britse soldaat wordt vermist. Een 22-jarige Amerikaan, Willy Joseph, die werkte voor een Amerikaanse huurlingenorganisatie kwam eveneens om, zo hoorde zijn moeder gisteren. De Oekraïense autoriteiten schatten dat zo’n 20.000 buitenlandse strijders zich hebben aangesloten bij het leger van het belaagde land. Onder hen veel Amerikanen, Britten en ook andere Europeanen, maar vooral ook Georgiërs en Belarussen. Ook aan Russische kant vechten buitenlanders, waaronder Syriërs.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt in de komende maanden 8000 troepen naar Oost-Europa om deel te nemen aan militaire oefeningen. Volgens Britse media gaat het om een van de grootste toezeggingen van het Britse leger sinds de Koude Oorlog. De oefeningen vinden deze zomer plaats in een gebied dat strekt van Noord-Macedonië tot Finland. De Britten gaan samen trainen met tienduizenden troepen van de Navo en de Joint Expeditionary Force (JET), waar ook Finland en Zweden bij zijn aangesloten. De Britse luitenant-generaal Ralph Wooddisse noemt de inzet ‘een belangrijke bijdrage van het Verenigd Koninkrijk om Europa te verdedigen en de Russische agressor af te schrikken’. Hij vindt de oefeningen van ‘fundamenteel belang’.

33 miljard dollar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Congres donderdag nog eens 33 miljard dollar (31,4 miljard euro) gevraagd voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische invasietroepen in het zuiden en het oosten. Dat is een verveelvoudiging van het bedrag dat de VS tot dusver al beschikbaar hebben gesteld. Verreweg het grootste deel, ongeveer 20 miljard dollar, is rechtstreeks bestemd voor militaire doeleinden. Daarnaast wordt 8,5 miljard uitgetrokken voor economische hulp en 3 miljard voor humanitaire.

Oekraïne en Bulgarije hebben overeenstemming bereikt over nauwe samenwerking op militair en ook op economisch gebied. Dat maakte de Oekraïense president Zelenski bekend na een ontmoeting met de Bulgaarse premier Kiril Petkov. In Bulgarije moet onder meer beschadigd Oekraïens militair materieel worden gerepareerd.

De Duitse kanselier Olaf Scholz beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin van het willen vernietigen van democratische regeringsvormen. ‘Zijn oorlog is gericht tegen alles wat democratie vormt: vrijheid, gelijkheid voor de wet, zelfbeschikking, menselijke waardigheid’, schrijft Scholz in een gastartikel voor de Duitse zender Welt.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: