Dit gebeurde er vannacht: ‘Russische artillerie in stelling voor beschieting Kiev’, ruzie om biologische wapens

Het Oekraïense leger meldde vannacht op verschillende plaatsen nieuwe aanvallen van Russische eenheden. Onder andere bij de noordelijke stad Tsjernihiv zouden tanks zijn tegengehouden, volgens een rapport van de Oekraïense generale staf dat op Facebook is gepubliceerd. In het zuiden probeerden Russische troepen opnieuw de stad Mykolayiv in handen te krijgen en ook wegen naar Zaporizja en Kryvyi Rih, aldus het rapport. De aanvallen zouden zijn afgeslagen met zware verliezen voor de Russen. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Blijkens satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies is het veelbesproken, 60 kilometer lange Russische konvooi ten noordwesten van Kiev grotendeels opgesplitst. Volgens Britse militaire bronnen is op de laatste luchtfoto's te zien hoe eenheden zijn verspreid in bosgebied. Ook zou zichtbaar zijn dat artillerie- en raketlanceerinstallaties zijn gepositioneerd om de hoofdstad onder vuur te nemen. De afgelopen dagen waren de Russische activiteiten onzichtbaar door bewolking. Gisteren klaarde de lucht op en kon Maxar nieuwe foto’s maken.

Biologische wapens

Van nucleaire dreiging is de focus inmiddels verlegd naar biologische en chemische wapens. Rusland roept vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen met de - onbewezen - beschuldiging dat de VS betrokken zouden zijn bij het ontwikkelen van militaire biologische wapens in Oekraïne. De Verenigde Staten noemden de Russische beweringen ‘belachelijk’ en waarschuwden dat Moskou zich mogelijk zelf voorbereidt op het gebruik van chemische of biologische wapens.

In een televisietoespraak maakte ook de Oekraïense president Zelenski zich zorgen over het Russische ‘nepnieuws’ dat stelt dat zijn land biologische wapens prepareert voor een tegenaanval. Juist het omgekeerde dreigde, zei ook Zelenski. Oekraïne heeft verschillende laboratoria waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar besmettelijke ziekten. Deze laboratoria werken samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Europese Unie en de Verenigde Staten. Of dergelijke laboratoria beschadigd zijn door het oorlogsgeweld is niet bekend. Russische troepen hebben wel herhaaldelijk een instelling in Charkov onder vuur genomen waar kernonderzoek wordt gedaan. Daarbij zou geen radioactiviteit zijn vrijgekomen.

Terreur

In zijn televisietoespraak hekelde Zelenski ook Rusland vanwege ‘regelrechte terreur van ervaren terroristen’ omdat burgers nog steeds niet mochten vertrekken uit de omsingelde Oekraïense stad Marioepol. Pogingen om voedsel, water en medicijnen naar de stad te brengen mislukten toen Russische tanks een humanitaire corridor aanvielen, aldus Zelenski. Het Russische ministerie van Defensie zei eerder dat het voor vandaag weer een staakt-het-vuren zal afkondigen en humanitaire corridors zou openen vanuit Marioepol, Kiev, Soemy, Charkov en Chernihiv.

Russische staatstelevisie ongekend kritisch

Op sociale media verschijnen opmerkelijke fragmenten van de Russische staatstelevisie. Zowel studiogasten als presentatoren lieten zich gisteravond ongekend kritisch uit over de oorlog. Een legerofficier vertelde op de zender van het ministerie van Defensie dat er op meerdere plekken jonge soldaten sneuvelden en dat daarover niets gezegd mocht worden. Het leidde tot geruzie met de presentator, die dit niet wilde horen. In een andere, veelbekeken, talkshow zeiden doorgaans Poetin-getrouwe presentatoren dat de oorlog beter kon stoppen omdat Rusland er zelf aan kapot ging en niet de middelen zou hebben om Oekraïne volledig te bezetten.

Facebook en Instagram versoepelen op hun beurt de regels rondom verboden inhoud op de platforms. Gebruikers die aanzetten tot haat worden niet geblokkeerd als de bedreigingen zich richten tegen bijvoorbeeld Russische militairen in Oekraïne. Uitlatingen als ‘dood aan de Russische bezetters’ worden voorlopig in enkele landen toegestaan.

Extra steun

Ondertussen keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vannacht extra militaire en humanitaire steun aan Oekraïne toe ter waarde van 12,5 miljard euro. De EU wil Oekraïne eveneens meer steun geven na de Russische aanval, maar houdt het snelle toetredingsproces dat Kiev wil tegen. Na vijf uur debat zijn de 27 staatshoofden en regeringsleiders het vrijdagavond in Versailles eens geworden over een verklaring waarin het recht van Oekraïne op zelfbeschikking over zijn politieke koers wordt benadrukt.

Teleurstellend voor Oekraïne was dat met name de Nederlandse premier Mark Rutte zei dat er echter geen kortere weg is in het toetredingsproces. ,,Dit zou een klap in het gezicht zijn voor Montenegro, voor Servië en Albanië en Noord-Macedonië, die zo lang hebben gewacht om in het toetredingsproces te worden opgenomen”, aldus Rutte.

