Dit gebeurde er vannacht: Russische troepen stoten door in Marioepol maar ‘verliezen zwaar’ bij Cherson

De inname van de stad zou aanstaande zijn, waarmee een van de doelen van de invasie zou zijn bereikt. Door Marioepol te controleren kan Rusland ‘territoriale continuïteit’ garanderen tussen de eerder, in 2014, geannexeerde Krim in het zuiden en de pro-Russische regio Donbas in het oosten.

De Oekraïense autoriteiten hebben de Russische luchtmacht herhaaldelijk beschuldigd van het opzettelijk bombarderen van het theater van Marioepol dat als massaschuilkelder werd gebruikt. Rusland ontkent dit. Meer dan duizend mensen zouden hun toevlucht hebben gezocht in een schuilkelder onder het theater, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen, aldus stadsbestuur. Het theater is grotendeels vernietigd. Hoeveel mensen in de schuilkelder gewond zijn geraakt of gedood zijn nog steeds onbekend.

De Oekraïense president Zelenski zei vannacht dat meer dan 130 overlevenden uit het puin waren bevrijd. ,,Sommigen lijden helaas aan ernstige verwondingen. Maar in dit stadium hebben we geen informatie over het aantal mogelijke doden”, gaf hij aan. Volgens hem ging de reddingsoperatie door.

Hel van Marioepol

Op de vlucht uit de ‘hel van Marioepol’, vertelden Oekraïense families gruwelverhalen over lijken die dagenlang op straat lagen en over honger, dorst en de bijtende kou tijdens nachten doorgebracht in kelders met temperaturen onder het vriespunt. ,,Het is Marioepol niet meer, het is de hel”, zei Tamara Kavunenko (58) tegen Duitse journalisten.

Volledig scherm 2022-03-18 12:07:41 Gevechten in centrum Marioepol. ANP INFOGRAPHICS © ANP Graphics

Hinderlaag

Volgens Oekraïense media is er vannacht weer zwaar gevochten bij het vliegveld van Chernobayevka bij de stad Cherson in het zuiden van Oekraïne. De Oekraïense strijdkrachten zouden het Russische leger in een hinderlaag hebben gelokt en de vijand zware verliezen hebben toegebracht. Bij een reeks tegenaanvallen met gevechtsdrones zou recentelijk een commandopost met hoge Russische officieren zijn vernietigd. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei in zijn nachtelijke toespraak dat het tijd was voor Moskou om in te stemmen met een ‘ontmoeting’ voor serieuze vredesbesprekingen om te voorkomen dat generaties Russen zouden lijden onder de gevolgen van de oorlog.

,,Vrede- en veiligheidsonderhandelingen met Oekraïne zijn Ruslands enige kans om de schade die is veroorzaakt door de eigen fouten tot een minimum te beperken”, aldus Zelenski in een video op Facebook, die vannacht in een verlaten straat van Kiev werd gefilmd.

Volledig scherm De Oekraïense president Zelenski. © AFP

In zijn toespraak van gisteren in een vol stadion in Moskou rechtvaardigde de Russische president Vladimir Poetin opnieuw de ‘speciale militaire operatie in Oekraïne. Die was nodig vanwege neonazi’s en nationalisten op de Krim en Donbas die gewelddadige aanvallen uitvoerden op de Russisch sprekende bevolking. Volgens Poetin ging het om genocide. De president citeerde uit de Bijbel om de aanval op Oekraïne te rechtvaardigen. ,,Niemand heeft grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden.”

Vluchtelingen

Sinds 24 februari zijn meer dan 3,2 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, bijna twee derde van ging naar Polen. De bombardementen gingen gisteren door in Kiev en Charkov, de tweede stad van het land, waar sinds het begin van de oorlog minstens 500 mensen zijn omgekomen.

Zeker de helft van de 3,5 miljoen inwoners van Kiev is nu gevlucht. Volgens het stadsbestuur zijn in de hoofdstad 222 mensen - onder wie 60 burgers - omgekomen. Humanitaire behoeften worden ook steeds dringender in het zuiden. Met meer dan 200.000 mensen zonder water in de regio Donetsk, aldus Matthew Saltmarsh, woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Volledig scherm Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen in een sporthal in Poznan. © Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

De Europese Commissie waarschuwt voor een hongersnood in Oekraïne nu de gevechten in het land voortduren. ,,Mensen in de belegerde steden worden blootgesteld aan apocalyptische omstandigheden - geen voedsel, geen water, geen medische zorg en geen uitweg”, zegt EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer) in de Duitse krant Welt am Sonntag. De humanitaire crisis in Oekraïne is al kritiek, maar kan nog erger worden. ,,Deze meedogenloze invasie begon meer dan drie weken geleden, maar we beginnen nu al hongersnood te zien ontstaan.”