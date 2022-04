Dit gebeurde er vannacht: tweede grote Russisch offensief in oosten Oekraïne begonnen

Het al weken verwachte, tweede, grote Russische offensief in Oekraïne, lijkt vannacht losgebarsten. Explosies worden gemeld uit verschillende steden in vooral het oosten van het land.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei gisteravond in zijn late videoboodschap dat het verwachte grootschalige Russische offensief is ingezet en daarmee ook een nieuwe ‘Slag om Donbas’ is begonnen. De Russische focus lijkt nu - na de mislukte 'snelle inname’ van grote steden als Kiev en Charkov en de geplande vervanging van president Zelenski - gericht op de verovering van oostelijke gebied rond Charkov en Donetsk. Liefst met wat overwinningen vóór 9 mei wanneer er traditioneel militaire parades worden gehouden in Moskou ter gelegenheid van het verslaan van nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Na de nodige tegenvallers (zinken van vlaggenschip Moskva en de taaie verdediging van de staalfabriek in de havenstad Marioepol) kan de Russische president Poetin wel wat militaire successen gebruiken om zijn 'speciale operatie’ ter ‘bevrijding’ van Oekraïne te rechtvaardigen.

Volgens Oekraïense bronnen hebben de Russen vannacht geprobeerd op diverse plekken door te breken aan het oostfront. In de provincie Charkov liggen plaatsen Izjoem en Barvinkove onder vuur. Ook uit Marinka, Slavyansk en Kramatorsk worden Russische aanvallen gemeld door Oekraïense bronnen. Deze informatie kan niet worden geverifieerd. Er zouden minstens 17 burgers zijn omgekomen. Volgens de gouverneur van Loehansk, in de regio Donbas, zijn er straatgevechten gaande in het stadje Kreminna waar ‘evacueren geen optie meer is’. De stad zou inmiddels zijn veroverd door de Russen. Explosies werden ook gemeld vanuit de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv. Rusland zou zware bommen, zogenoemde ‘bunkerbrekers’, hebben gedropt op de nog altijd belegerde staalfabriek in Marioepol.

Volledig scherm Dronebeelden van de bombardementen op de belegerde staalfabriek van Marioepol. © via REUTERS

Volgens burgemeester Vitali Klitschko wordt ook de Oekraïense hoofdstad Kiev nog steeds bedreigd door Russische aanvallen. Hij drong er bij de gevluchte inwoners van de metropool op aan voorlopig op een veiligere plek te blijven. Dit Paasweekend zijn weer raketten afgevuurd op de stad. Er zijn nog veel controleposten in Kiev en er geldt nog steeds een avondklok.

100.000 soldaten

Westerse waarnemers schatten dat zo’n 100.000 Russische soldaten onder leiding van de onlangs aangestelde generaal Dvornikov worden ingezet bij dit tweede offensief in het oosten en zuiden van Oekraïne. Het eerste offensief begon op 24 februari en strandde in het noorden (rond Kiev) na een maand van hevige gevechten. Een deel van die troepen is nu verplaatst naar het oosten.

Volledig scherm Het Russische offensief staat onder leiding van generaal Alexander Dvornikov. © Vitaly Timkiv/TASS

In zijn toespraak zei president Zelenski dat het Oekraïense leger klaar was voor de strijd en geen enkel deel van het land zou opgeven. ,,Het maakt niet uit hoeveel troepen ze sturen, we zullen vechten.” Daarbij zijn de eerste wapenleveringen van het laatste militaire hulppakket van de VS aangekomen in buurlanden van Oekraïne. Vier transportvliegtuigen hebben dit Paasweekend houwitsers, pantserwagens, helikopters en artilleriemunitie afgeleverd, aldus een anonieme, hoge, functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, zei dat Amerikaanse troepen die aan de oostflank van de NAVO zijn gestationeerd, nu aan Oekraïense militairen een spoedcursus geven in het gebruik van 155 mm houwitsers. De modernste versie van dit wapen wordt voor het eerst aan Oekraïne geleverd.

Volledig scherm De VS hebben het Paasweekend vier vrachttoestellen met wapens naar Oekraïne gestuurd (archieffoto van eerdere zending). © AP

Boycot

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag video-overleg met bondgenoten en partners over meer militaire steun aan Oekraïne. Ook de sancties tegen Rusland komen ter sprake. De Duitse staatssecretaris voor de mensenrechten, Luise Amtsberg, heeft opgeroepen Russische kunst en cultuur en ook Russische restaurants niet te boycotten. Ze reageerde op nieuws dat sommige Duitse boekhandels geen Russische literatuur meer verkopen. ,,Het is verkeerd schrijvers als Dostojevski en Tolstoj van de plank te halen. Rusland is niet Poetin en hij is zeker geen symbool van de Russische cultuur”, aldus Amtsberg die ook opriep Russen in Duitsland en Russische restaurants niet de schuld te geven van Poetins agressie. Het oorlogsmonument van de Sovjet-Unie in het Treptower Park in Berlijn is voor de tweede keer in een maand beklad.

In Oekraïne is met verontwaardiging gereageerd op de onderscheidingen die de Russische president Vladimir Poetin wegens ‘speciale verdiensten, heldhaftigheid en moed’ heeft gegeven aan de 64e gemotoriseerde Brigade. Volgens Oekraïne was juist deze eenheid betrokken bij het bloedbad van Boetsja. Beelden van vermoorde Oekraïense burgers uit de buitenwijken van de hoofdstad Kiev zorgden eerder deze maand voor afschuw over de hele wereld. In Boetsja werden in totaal meer dan 400 lichamen gevonden, sommigen met hun handen op de rug gebonden. Volgens het Kremlin prees Poetin echter het ‘slimme en resolute optreden’ van de soldaten tijdens de ‘speciale militaire operatie’, zoals de president de invasie van een buurland noemt.

Volledig scherm Nieuw graven op het kerkhof van Boetsja voor slachtoffers van de moordpartijen door Russische soldaten. © Getty Images

De Russische invasie heeft tot gevolg gehad dat tot 30 procent van de Oekraïense infrastructuur is beschadigd of verwoest. De aangerichte schade tot dusver is zo’n 100 miljard dollar. Dat heeft minister van Infrastructuur Oleksander Koebrakov maandag gezegd. Hij voegde eraan toe dat door heel hard werken herstel in twee jaar mogelijk is. Gebruikmaking van bevroren Russische tegoeden in het Westen lijkt hem een goed idee voor de financiering.