Dit gebeurde er vannacht: VS bestempelt Poetin als oorlogsmisdadiger

De resolutie moedigt het Internationaal Strafhof in Den Haag en andere landen aan om zich op het Russische leger te richten bij elk onderzoek naar oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens de Russische invasie van Oekraïne. Opvallend: de VS erkent het Internationaal Strafhof niet.



De Amerikaanse regering maakte bekend 185 miljoen dollar extra uit te trekken voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zouden de Amerikanen van plan zijn het land opnieuw te steunen op militair vlak. De verwachting is dat president Joe Biden vandaag de Oekraïense regering meer dan 1 miljard dollar aan militaire hulp zal toezeggen, meldt The Wall Street Journal. Het Oekraïense leger zou vooral behoefte hebben aan extra (mobiele) luchtafweersystemen en bewapende drones.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt later vandaag het Amerikaanse Congres toe via een onlineverbinding. Die toespraak, waarin Zelenski naar verwachting zelf ook om extra militaire hulp zal vragen, vindt om 14.00 uur Nederlandse tijd plaats. Het Amerikaanse parlement keurde eerder al een hulppakket van 13,6 miljard dollar goed.

Verlies eenheden

Ondertussen gaat de strijd door. Rusland zou inmiddels tot 40 procent van de eenheden verloren hebben die het naar Oekraïne stuurde. Dat zei de generale staf van het Oekraïense leger afgelopen nacht. De troepen zijn ofwel volledig vernietigd of hebben hun gevechtscapaciteiten verloren, aldus de legerstaf die geen concrete cijfers of bewijzen gaf.

Rusland heeft niet gereageerd op de Oekraïense beweringen. Wel zou het land nadrukkelijk soldaten hebben gerekruteerd in Syrië. En met succes, volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hebben tot wel 40.000 Syriërs, merendeels soldaten van het Syrische leger en militieleden, zich bij het Russische leger gemeld. Van alle aanmeldingen zouden er zo’n 22.000 zijn goedgekeurd. Deze groep is voor zover bekend nog niet aangekomen in Oekraïne.

Volgens het Oekraïense presidentiële bureau zijn dinsdag ongeveer 29.000 mensen uit verschillende door Russische troepen belegerde steden in veiligheid gebracht. Eerder maakte het plaatsvervangend hoofd van het Oekraïense presidentiële kantoor, Kyrylo Timosjenko, bekend dat ongeveer 20.000 mensen de belegerde havenstad Marioepol konden verlaten via een humanitaire corridor. Er zitten echter nog steeds ongeveer 300.000 mensen vast in de stad zonder water, elektriciteit of voedsel.

Vooruitgang onderhandelingen

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne gaan vandaag verder. De afgelopen twee dagen was er ook al overleg tussen beide kampen. De Oekraïense regering meldt vooruitgang te zien. Eerdere overleggen leverden volgens beide partijen nagenoeg niets op. ,,In de eerste rondes was Rusland niet bereid om naar ons standpunt te luisteren, maar stelde het alleen ultimatums: dat Oekraïne zich zou overgeven, dat we onze wapens zouden neerleggen, dat onze president een akte van overgave zou ondertekenen”, aldus presidentieel adviseur Zjovkva. ,,Nu heeft Rusland zijn toon een beetje veranderd.”

De adviseur meldde dat de Oekraïense delegatie voorzichtig optimistisch is, maar dat een doorbraak alleen kan worden bereikt door de presidenten Volodimir Zelenski en Vladimir Poetin. President Zelenski toonde zich na de gesprekken gematigd positief. Volgens het Oekraïense persbureau Interfax zei hij dat de uitgangspunten van Oekraïne en Rusland nu meer realistisch klinken. Wel benadrukte hij dat meer tijd nodig zal zijn om tot een overeenkomst te komen.

Oekraïne eist een einde aan de oorlog en de terugtrekking van de Russische troepen. De eisen van Moskou behelzen onder meer dat Oekraïne het geannexeerde Krim-schiereiland als Russisch erkent, en de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten.

Navo-overleg

Vandaag wordt er ook in Brussel op hoog niveau gepraat. Defensieminister Kajsa Ollongren en haar collega’s van de andere Navo-landen treffen elkaar opnieuw op het hoofdkwartier in de Belgische hoofdstad om over de oorlog te overleggen. De lidstaten overleggen koortsachtig nu het bloedvergieten blijft toenemen en Moskou volgens Navo-chef Stoltenberg mogelijk zelfs chemische wapens wil inzetten. Ze willen de oostelijke lidstaten die zich bedreigd voelen door de opmars van Rusland versterken, maar blijven volhouden dat ze zich niet in de oorlog zelf mengen, zeggen diplomaten.

Oekraïne, nu bijna drie weken in oorlog en steeds verder in het nauw, zal opnieuw bepleiten dat te veranderen en de Navo vragen bijvoorbeeld Russische vliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim te weren. De Oekraïense defensieminister belt ‘s ochtends in, als de Navo-ministers bespreken wat hun nu meteen te doen staat. Ook andere bevriende niet-leden Zweden, Finland en Georgië en EU-buitenlandchef Josep Borrell schuiven aan.

Maar zo’n no-flyzone is voor de Navo onbespreekbaar, maakte de Amerikaanse ambassadeur bij het militaire bondgenootschap dinsdag nog eens duidelijk. Evenals een Navo-vredesmissie, zoals Polen opperde. Navo-landen kunnen op eigen initiatief Oekraïne met bijvoorbeeld wapens helpen zich te verdedigen. Maar de alliantie moet buiten het conflict blijven, is het stellige voornemen.

Rol China

Ook China wil zich zo min mogelijk met de oorlog bemoeien. De Chinese ambassadeur in de VS, Qin Gang, schrijft in een opiniestuk in de Washington Post dat China de oorlog niet steunt. ,,Beweringen dat China iets wist over deze oorlog, deze goedkeurde of stilzwijgend steunde, zijn pure desinformatie”, aldus Qin Gang in het stuk.

China is de grootste handelspartner van zowel Rusland als Oekraïne en de grootste importeur van olie en gas ter wereld. ,,Een conflict tussen Rusland en Oekraïne is niet goed voor China”, schrijft de ambassadeur. ,,Als China op de hoogte was geweest van deze dreigende crisis, hadden we ons best gedaan om het te voorkomen.”

