Dit gebeurde er vannacht: ‘Zwaar verlies voor Oekraïners’ en Russen schenden Zweeds luchtruim

Bij de bombardementen werd ook de landingsbaan op het vliegveld van Odessa onbruikbaar gemaakt. De gouverneur van de regio Odessa, Maksym Marchenko, bevestigt dat en zegt dat bij de Russische aanval een Bastion-raket gebruikt die vanaf de Krim is afgevuurd. Bij de aanval raakte niemand gewond en Marchenko zei dat de schade zal worden hersteld. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Oekraïense artillerie twee (bezette) dorpen in de omgeving van de zuidelijke stad Cherson heeft beschoten waarbij burgerslachtoffers zouden zijn gevallen.

Van hun kant claimen de Oekraïners het neerhalen van twee Russische SU-25-gevechtsvliegtuigen en vier drones aan het oostfront. Rusland zou daar extra troepen samentrekken. Elders boven Oekraïne zouden nog drie drones zijn neergehaald. Op het door Rusland veroverde Slangeneiland in de Zwarte Zee zijn volgens de Oekraïners drie luchtafweertanks, een Strela-10 luchtafweersysteem en een radiovoertuig vernietigd. Al deze frontberichten van beide zijden konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

In zijn nachtelijke toespraak zei de Oekraïense president Zelenski dat tot nu toe 23.000 Russische soldaten zijn omgekomen in Oekraïne. Ook zijn meer dan duizend Russische tanks en bijna 2500 andere militaire voertuigen vernietigd, aldus Zelenski. De gezaghebbende militaire blog Oryx - die alle beschikbare beelden van materiële verliezen bestudeert - hield het deze week op 570 Russische tanks die vernietigd of beschadigd waren, of verlaten waren door de bemanning. Rusland geeft geen cijfers over materiële verliezen.

Zelenski deed tijdens zijn toespraak een beroep op de soldaten van het Russische leger die nog steeds hun leven konden redden. ,,Het is beter voor je om te overleven in Rusland dan om te sterven in ons land.” Beide partijen wisselden gisteren krijgsgevangenen uit waaronder een Oekraïense soldaat die vijf maanden zwanger is. In de noordelijke stad Boetsja - waar het Russische leger oorlogsmisdaden heeft gepleegd - zijn de vastgebonden en geblinddoekte lichamen van drie mannen gevonden. Ze waren volgens de Oekraïense politie gemarteld.

Marioepol

Een groep burgers heeft het belegerde complex van de staalfabriek in de zuidelijke havenstad Marioepol kunnen verlaten. Volgens het Franse persbureau AFP zou het om 20 personen gaan, onder wie zes kinderen jonger dan 14 jaar. Ze zijn naar Zaporizja gebracht, ten noordwesten van de geheel omsingelde Oekraïense havenstad aan de Zee van Azov. Naar verluidt hebben ongeveer duizend burgers hun toevlucht gezocht in de bunkers en ondergrondse ruimten van de staalfabriek Azovstal. Het Kremlin houdt vol dat naar schatting zo’n 2500 Oekraïense strijders en huurlingen zich daar hebben verschanst. Ze zouden tot dusver geweigerd hebben zich over te geven.

Volledig scherm In Kiev werd gisteren gedemonstreerd voor een vrije aftocht van de verdedigers van Marioepol. © Getty Images

Ondertussen zitten 213.000 Oekraïners zonder gas. Volgens de CEO van de grootste energieleverancier van Oekraïne, Naftogaz, is er enorme schade aan het gasnetwerk in grote steden als Mariupol of Charkov, ‘maar ook veel vernietigde leidingen in de kleinere steden en dorpen in het oosten van Oekraïne’. ,,Mensen hebben het gas nodig voor verwarming, koken en warm water”, aldus Yuriy Vitrenko. De Oekraïense onderminister van Landbouw meldde zaterdag dat Russische troepen enkele honderdduizenden tonnen graan hebben gestolen uit gebieden in Oekraïne die de Russen bezet houden.

Zweeds luchtruim

Een Russisch militair vliegtuig heeft zaterdagavond kortstondig het Zweeds luchtruim geschonden. Het ministerie van Defensie in Stockholm zei dat een propellertoestel van het type AN-30 eerst gelokaliseerd werd ten oosten van het Deense Oostzee-eiland Bornholm. Daarna vloog het in noordelijke richting naar Zweeds territorium en drong dat even bij de regio Blekinge binnen. Zweedse straaljagers volgden het incident van nabij een maakten foto’s van de indringer. In maart schonden de Russen het Zweeds luchtruim ook al. Toen ging het om vier gevechtsvliegtuigen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne ruim twee maanden geleden overwegen Zweden en ook Finland zich aan te sluiten bij de NAVO. Het Kremlin heeft beide noordelijkste landen van de EU gewaarschuwd voor die stap.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss waarschuwt voor Russisch nepnieuws over de oorlog. ,,We kunnen niet toestaan ​​dat het Kremlin en zijn louche trollenboerderijen onze online ruimtes binnendringen met hun leugens over de illegale oorlog van Poetin”, aldus de minister. Truss heeft internationale partners gewaarschuwd en zal nauw blijven samenwerken met bondgenoten en mediaplatforms om Russische inlichtingenoperaties te ondermijnen. Moskou heeft beschuldigingen van westerse landen over desinformatiecampagnes altijd ontkend.

Volledig scherm Angelina Jolie in gesprek met gevluchte ouders. © VIA REUTERS

Actrice Angelina Jolie arriveerde gisteren in het Oekraïense Lviv. De Amerikaanse, ambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr, bezocht onder meer het centraal station om er met kinderen en ouders te spreken die huis en haard door de oorlog hebben moeten verlaten. Ook bezocht ze volgens de BBC ziekenhuizen en lokale stichtingen. The Washington Post sprak een woordvoerder van de VN. Jolie is niet op missie voor de internationale organisatie, maar op persoonlijke titel afgereisd, meldt die zegsman.