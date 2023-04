Dit is de beste nieuwsfoto van het jaar: Oekraïense oorlogsfotograaf wint World Press Photo

De beste nieuwsfoto van het jaar is gemaakt door de Oekraïense oorlogsfotograaf Evgeniy Maloletka: een hoogzwangere vrouw op een brancard, afkomstig uit een geboorteziekenhuis in Marioepol dat onder vuur werd genomen terwijl zij lag te bevallen.

Nu de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voortdurend in het nieuws is, gaat de prijs voor de Foto van het Jaar naar Evgeniy Maloletka voor zijn confronterende beeld van de belegering van Marioepol. Met deze foto weet hij het menselijk leed als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne in één aangrijpend beeld te vangen, aldus de World Press Photo-jury.

Maloletka, een Oekraïense oorlogsfotograaf, journalist en filmmaker die sinds 2014 verslag doet van de oorlog in Oekraïne, maakte zijn winnende foto op 9 maart 2022. Hij toont een gewonde, hoogzwangere vrouw, liggend op een brancard op een in het oog springend dekentje met aardbeienmotief. Ze is zojuist afgevoerd uit een geboorteziekenhuis dat onder vuur werd genomen terwijl zij lag te bevallen. Haar baby – Miron, naar het woord voor ‘vrede’ – werd doodgeboren, een half uur later stierf de 32-jarige Iryna ook.

Opmerkelijke bekroning

Het is een opmerkelijke bekroning, niet omdat het geen indrukwekkende foto is – integendeel – maar om formele gronden. Het winnende beeld is namelijk niet ingestuurd in de categorie ‘singles’ (enkele beelden), waaruit de Foto van het Jaar normaliter wordt gekozen door een overkoepelende, wereldwijde jury, maar is afkomstig uit Maloletka’s serie The Siege of Mariupul (‘de slag om Marioepol’), waarmee hij met gevaar voor eigen leven verslag deed van de eerste maanden van de oorlog.

Die serie is eerder bekroond door de Europese jury (sinds vorig jaar heeft de organisatie van de internationale persfotografiewedstrijd de wereld verdeeld in zes regio’s om de competitie diverser te maken) en werd daarom ook bekeken door de overkoepelende jury onder leiding van Brent Lewis, fotoredacteur bij The New York Times. “Dit beeld heeft de emotionele kracht waardoor je begrijpt, waardoor je ziet wat iemand anders doormaakt,” aldus Lewis. “Dit beeld doet je beseffen: dit had jij kunnen zijn, of iemand die jij kent.”

Wat een rol zal hebben gespeeld, is dat de foto’s van Maloletka en andere fotojournalisten van Associated Press voor de nodige druk zorgden van de internationale gemeenschap die cruciaal was voor de totstandkoming van de ‘groene corridor’, waarmee duizenden burgers de belegerde stad konden verlaten.

De Europese winnaar in de categorie ‘singles’ was overigens ook een ‘alledaagse’ foto van de oorlog in Oekraïne. De maker is de Griekse Pulitzerprijswinnaar Alkis Konstantinidis. Erop staat een huilende vrouw, die overeind wordt gehouden naast het lichaam van een dode man. Rechts van haar kijkt een man toe; in zijn hand heeft hij een halfje bruin.

Tekst loopt door onder foto.

Volledig scherm Winnende foto van Alkis Konstantinidis: een huilende vrouw wordt overeind gehouden naast het lichaam van een dode man. Rechts van haar kijkt een man toe; in zijn hand heeft hij een halfje bruin. © Alkis Konstantinidis/World Press Photo Foundation / ANP / EPA

Beklemmende foto’s

De prijs voor het Verhaal van het Jaar ging naar de Deense documentairefotograaf Mads Nissen, die eerder al winnaar was van de World Press Photo of the Year 2015 en 2021. Dit jaar kreeg hij de prijs voor zijn serie The Price of Peace in Afghanistan (die eerder was bekroond door de Aziatische jury), bestaande uit negen beklemmende foto’s waarmee hij volgens de jury laat zien dat we de bevolking van Afghanistan niet moeten vergeten. De bevolking leeft nu onder de Taliban en is verstoken van internationale hulp.

De Armeense fotojournaliste Anush Babajanyan won de Long-Term Project Award met Battered Waters, over de gevolgen van het waterbeheer na het einde van de Sovjet-Unie. “Een verhaal dat buiten Centraal-Azië niet vaak aan bod komt,” meldt de jury. De Open Format Award ging naar de Egyptische visuele verhalenverteller en filmmaker Mohamed Mahdy, die voor zijn project Here, the Doors Don’t Know Me de bewoners van Al Max, Alexandrië vroeg om de herinneringen aan hun snel verdwijnende vissersdorp te helpen bewaren.

De vier wereldwijde winnaars werden gekozen uit 24 regionale winnaars, die door zes regionale jury’s werden gekozen uit meer dan 60.000 inzendingen (foto’s en multimedia), ingediend door 3.752 deelnemers uit 127 landen. Er vielen geen Nederlandse fotografen in de prijzen.

Alle winnende foto’s – ze belichten met name de klimaatcrisis, gemeenschap, de impact van oorlog op burgers en het belang van persfotografie over de hele wereld – zijn van 22 april tot en met 30 juli te zien in De Nieuwe Kerk en gaan aansluitend op wereldtournee in meer dan 60 steden.