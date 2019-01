Dit is de ‘monsterverpleger’ die comapatiënte zwanger maakte

Amerikaanse media zijn op grote schaal gaan spitten in de achtergronden van ‘monster’ Nathan Sutherland: de 36-jarige verpleger die een zwaar gehandicapte, comateuze patiënt in een zorginstelling in Phoenix zwanger maakte.

De vrouw (29), die al veertien jaar bedlegerig is en grotendeels in bewusteloze toestand verkeert, beviel 29 op december van een baby. Het personeel van het verpleeghuis, de Hacienda Healthcare Facility, wist niet dat de patiënte zwanger was. Het bijna overleden jongetje kwam na de nodige complicaties ter wereld en maakt het inmiddels weer goed. Omdat de instelling misbruik vermoedde, werd van familieleden en werknemers dna afgenomen. Recent bleek na onderzoek dat er een honderdprocentmatch is met het erfelijke materiaal van Sutherland.

De man is gisteren gearresteerd, zat korte tijd in de cel en is weer op vrije voeten gesteld, nadat zijn advocaat een borgtocht voorschoot van 500.000 dollar (circa 440.000 euro). Sutherland, die in de VS ‘een monster’ wordt genoemd’, staat momenteel onder toezicht van justitie en draagt een elektronische enkelband. Verder heeft hij een hiv-test ondergaan. Hoe het met de vrouw gaat, is onbekend. De instelling en haar familie doen daar geen mededelingen over.

De aanklacht tegen Sutherland is niet mals. Hij wordt verdacht van het willens en wetens verkrachten van een uiterst kwetsbare, hulpbehoevende die onder zijn hoede was. De advocaat van de vrouw heeft gisteren verklaard dat de ‘comapatiënte’, zoals ze door internationale media wordt genoemd, in werkelijkheid een vrouw is die wel degelijk is staat is om op een beetje prikkels van buitenaf te reageren. ,,Ze heeft een aanzienlijke verstandelijke beperking, gevoelens, is volledig verlamd en nog beperkt in staat te reageren op alleen mensen met wie ze vertrouwd is", aldus jurist John Michaels. ,,Het woord coma past niet helemaal bij haar, ze verkeert in een soort vegetatieve, sluimerende staat.’’

Geen strafblad

Michaels noemt het misbruik van de vrouw ‘zeer ernstig’ en verwacht dat de dader een fikse gevangenisstraf krijgt. Voor zover bekend, heeft Sutherland niet eerder iets soortgelijks gedaan. Bekend is dat hij geen strafblad heeft en al zes jaar zonder noemenswaardige problemen bij de Hacienda Healthcare Facility werkte.

Nathan Sutherland voltooide in 2005 zijn opleiding tot assistent-verpleegkundige, werd uiteindelijk in 2011 een echte verpleger en ging een jaar later aan de slag bij de zorginstelling waar de vrouw werd verpleegd. Uit zijn papieren, die in handen zijn van justitie en enkele media, blijkt dat zijn vergunning om te werken als verpleegkundige (in Nederland heet dat een BIG-registratie, red.) nog tot april 2020 geldig is.

Quote Hij hield van zijn werk, was een trouwe kerkganger, uiterst vriende­lijk en zorgzaam Een buurman van de verdachte

De man besloot zijn licentie in april 2016 te verlengen. In de daarbij behorende stukken stelde hij getrouwd te zijn en geen misdrijven op zijn naam te hebben staan. De leiding van de Hacienda Healthcare Facility controleerde dat laatste en vond geen aanknopingspunten om Sutherland te wantrouwen. Sutherland kreeg in 2012 een vast contract bij het verpleeghuis en in 2014 een baan op de afdeling waar de vrouw nog steeds ligt. Volgens de directie van de instelling was de man ‘primair verantwoordelijk’ voor de patiënte. ,,Hij verzorgde haar dus tijdens zijn aanranding.’’

Intussen is duidelijk geworden dat de echtgenote van Sutherland op 5 december - drie weken voordat het gehandicapte slachtoffer beviel - echtscheiding heeft aangevraagd. Uit rechtbankstukken blijkt dat Sutherlands vrouw de rechtbank nadrukkelijk vroeg haar adres niet in de echtscheidingsaanvraag te vermelden. Ze was bang dat de ex-vrouw van haar man en haar ex-schoonmoeder haar zouden lastigvallen. Waarom dat risico bestaat, liet ze in het midden.

Rapduo

Nathan Sutherland en zijn laatste vrouw, met wie hij in zijn vrije tijd een cateringbedrijfje voor bruiloften runde, hadden geen kinderen. Uit zijn eerdere huwelijk heeft hij vier minderjarige kinderen die hij regelmatig ziet. De man, die gisteren op staande voet werd ontslagen door de zorginstelling, vormde langere tijd een rapduo met zijn zus. De twee zongen vooral christelijk getinte teksten. De groep met de naam Sleepless Souljaz (vrij vertaald: slapeloze zielen, red.) bracht in 2009 een album uit dat nog steeds op internet verkrijgbaar is. In een korte biografie van het duo staat dat ze het geloof de rug toe hadden gekeerd, wegens een getroubleerde jeugd waarin ze niet naar muziek en rapteksten mochten luisteren. ,,Dat werd door onze ouders gezien als ontsnapping aan de werkelijkheid.’’

De laatste keer dat het duo optrad was volgens Amerikaanse media in 2011: het jaar dat hij zijn muziekcarrière inruilde voor een bestaan als verpleger. Kort voordat hij bij de Hacienda Healthcare Facility aan de slag ging, gaven de broer en zijn drie jaar jongere zus Toisi hun laatste concert. Daarna werd het duo om onbekende redenen opgeheven.