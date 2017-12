Dit is de steilste spoorbaan ter wereld

De spoorbaan tussen Schwyz en Stoos, ten zuiden van Zürich, kostte 44,6 miljoen euro en is een staaltje van Zwitserse techniek. De trein gaat met 10 meter per seconde omhoog over de 1720 meter lange spoorbaan en overbrugt een hoogteverschil van 743 meter. Het gaat om een zogenoemde kabelspoorweg, waarbij de wagons door een kabel omhoog worden getrokken.



Hoewel Stoos slechts honderd inwoners telt, kon niet voor een traditionele gondellift worden gekozen. Op de bergflank ligt namelijk een schietterrein, waar de gondels langs zouden moeten. De spoorweg wordt vandaag geopend door de Zwitserse president Doris Leuthard in Stoos, dat op een hoogte van 1300 meter ligt.



Tot nu toe was de Gelmerbahn in het Zwitserse Bern de steilste spoorbaan ter wereld, met een helling van ruim 46 graden.