Dit weekend mogelijk 50 graden (!) in delen Pakistan en India

De hevige hittegolf die India en Pakistan sinds enige tijd teistert, houdt voorlopig aan. Mogelijk wijzen de thermometers dit weekend plaatselijk zelfs even de 50 graden aan, verwacht Weeronline. De temperaturen kwamen in beide landen afgelopen week ruim boven de 40 graden uit.

Extreme temperaturen zijn in deze regio niet uitzonderlijk, maar middagwaarden van 45 graden of meer zijn voor eind april zelfs in deze landen zeer opmerkelijk. Dit weekend gaat de temperatuur nog wat omhoog en worden maxima richting de 50 graden verwacht. De meteorologische dienst van India meldde eerder al een warmterecord in maart.

De hitte heeft grote gevolgen voor mens en natuur. In de doorgaans dichtbevolkte gebieden worden allerlei maatregelen getroffen. Door de warmte heeft een deel van het land last van stroomstoringen. Ook zijn er slechte oogsten met 10 tot 35 procent minder opbrengst. Verder is de kans op natuurbranden toegenomen en kunnen de gletsjers in het Himalayagebergte sneller smelten.

Nauwelijks verkoeling

Ook na het weekend blijft het extreem heet in het gebied, maar maxima van 50 graden worden niet meer verwacht. In de stad Multan komt de maximumtemperatuur maandag uit op 44 graden. Voorlopig blijft het droog en is de kans op een verfrissende regen- of onweersbui klein. De nachten bieden nauwelijks verkoeling, met vaak minima rond de 30 graden.