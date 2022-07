Dit weten we tot nu toe over de oud-premier, de dader en het wapen

Zes vragenDe Japanse oud-premier Shinzo Abe is overleden na een schietpartij in Nara. De 67-jarige politicus werd beschoten toen hij namens zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van overmorgen.

Shinzo Abe was de langstdienende premier in de Japanse geschiedenis en een van de meest invloedrijke leiders in de naoorlogse geschiedenis van zijn land. Hoe zal hij worden herdacht?

Shinzo Abe (1954) kwam uit een welvarende familie met veel politici. Vader Shintaro Abe was minister van Buitenlandse Zaken en grootvader Nobusuke Kishi was ook premier. Zijn jongste broer, Nobuo Kishi, is nu minister van Defensie. Abe zelf werd in 2006 op 52-jarige leeftijd de jongste premier van Japan sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte vooral naam door zijn economische beleid (‘Abenomics’) waarmee hij de groei van Japan wilde aanwakkeren. Het was een combinatie van het opvoeren van de overheidsbestedingen, meer geld in de economie pompen en tegelijkertijd hervormingen doorvoeren waarmee Japan meer concurrerend moest worden. Militair wilde Abe dat Japan zich teweer kon stellen tegen het opkomende China. Zo werd in 2014 de Grondwet anders geïnterpreteerd waardoor Japanse troepen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in het buitenland konden vechten. Abe, een goede vriend van Donald Trump, steunde rechtse nationalisten door een bezoek te brengen aan de controversiële Yasukuni-schrijn, waar onder meer oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd.

Hoe waren de reacties na de moord?

Wereldwijd reageerden leiders geschokt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken omschreef de Japanse oud-premier als een leider met een grote visie. De Franse president Emmanuel Macron zei dat Japan een ‘geweldige premier’ had verloren ‘die zijn leven wijdde aan zijn land en werkte om de orde in de wereld te verzekeren’. Ook premier Mark Rutte reageerde via Twitter. ‘Oud-premier Abe van Japan is na een laffe aanslag overleden’, aldus Rutte. De Nederlandse premier sprak van een zwarte dag voor de Japanse democratie. De Europese Unie herdenkt Abe als een ‘vriend en strijdmakker’ voor de vrije wereld van democratie en internationale samenwerking.

Door de extreem strenge wapenwetten kun je in Japan heel moeilijk aan een pistool komen. Wat ging hier mis?

Handvuurwapens zijn strikt verboden in Japan, alleen geweren en luchtdrukpistolen kunnen worden gekocht en dan alleen na zeer langdurige en zeer uitgebreide formaliteiten. Het wapen dat bij deze aanval werd gebruikt, leek met de hand gemaakt. Op videobeelden zijn twee, in zwarte tape gewikkelde, lopen te zien. Er zou twee keer met het wapen zijn geschoten waarbij de tweede keer een grote witte rookwolk te zien was. Getuigen omschreven het schiettuig ‘als een soort bazooka’.

Wat weten we van de dader?

Hij is volgens Japanse media geïdentificeerd als Tetsuya Yamagami, een 41-jarige inwoner van de stad Nara. De verdachte diende tot 2005 als officier in de Japanse marine. Yamagami zou in de eerste verhoren door de politie hebben losgelaten dat hij politieke ‘grieven’ had tegen de voormalige premier en hem daarom wilde doden. Wat die grieven zijn, is niet bekend.

Politieke moorden zijn zeldzaam in Japan. Toch was er wel een aantal spraakmakende misdaden.

In april 2007 werd Iccho Ito, de burgemeester van Nagasaki, een overtuigd pacifist, op straat doodgeschoten terwijl hij campagne voerde voor zijn herverkiezing. De moordenaar, een 60-jarige yakuza en lid van het belangrijkste misdaadsyndicaat van Japan, de Yamaguchi-gumi, kreeg uiteindelijk levenslang. De moordenaar had ruzie met de gemeente over een schadevergoedingszaak na een verkeersongeval. Hij kreeg de doodstraf die later werd omgezet in levenslang.

Wereldschokkend was in 1995 de sarin-gasaanval van de Aum-sekte sarin-gas in overvolle metro’s van Tokio. Ruim zesduizend mensen werden vergiftigd van wie er dertien overleden. Na jaren van processen werden in 2018 dertien ter dood veroordeelde leden van de sekte geëxecuteerd, onder wie de oprichter en goeroe Shoko Asahara.

Gaan de Japanse parlementsverkiezingen nu nog door?

De verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis gaan overmorgen gewoon door, ondanks de moord op Abe. Premier Kishida zei dat er ‘nooit wordt toegegeven aan geweld’ en de verkiezingscampagne daarom morgen al wordt hervat. Het is volgens hem belangrijk dat vrije en eerlijke verkiezingen worden beschermd en dat de aanslag op Abe geen invloed heeft op het dagelijkse bestuur.



