Dit zijn de 17 slachtoffers van de schietpartij in Florida

De schietpartij op een middelbare school in Florida van afgelopen woensdag heeft zeventien mensen het leven gekost. Onder hen een heldhaftige leerkracht en een American footballcoach die bewust zijn eigen leven opofferde, maar de overgrote meerderheid zat nog in de schoolbanken.

Jaime Guttenberg

Vader Fred kreeg snel het nieuws dat zijn zoon Jesse veilig was, maar dochter Jaime kreeg hij niet te pakken. ,,We kunnen haar niet bereiken", schreef hij op Facebook. ,,Als iemand haar heeft gezien of gesproken, bel me dan alstublieft."



Enkele uren later werd zijn grootste vrees bevestigd: Jaime was een van de eerste dodelijke slachtoffers die officieel geïdentificeerd werden. ,,Ze is de knapste, grappigste, meest gedreven en liefste meid die ik ken", laat haar nichtje Alexa Saka optekenen.

Volledig scherm Jaime Guttenberg. © AP

Martin Duque

De dood van de 14-jarige Martin Duque werd door zijn broer op Instagram bevestigd. Miguel Duque had vorig jaar zelf zijn diploma gehaald aan de Marjory Stoneman Douglas High School. ,,Woorden volstaan niet om de pijn te beschrijven die ik nu voel", schreef hij. ,,Ik hou van je, broer. We gaan je allemaal enorm missen. Ik weet zeker dat je nu op een betere plek bent."

Volledig scherm Martin Duque. © RV

Gina Montalto

De 14-jarige Gina Montalto hield zich bezig met winter guard (een intensieve hobby waarbij onder muzikale begeleiding choreografieën bedacht en uitgevoerd moeten worden). Het meisje had volgend weekend een optreden in Tampa. ,,Mijn hart ligt aan diggelen", schrijft haar instructeur Manuel Miranda. ,,Altijd stond je klaar om anderen te helpen. Ik zal je nooit vergeten, lieverd."

Net als Jaime zette Gina zich als vrijwilligster in voor een organisatie die kinderen met speciale behoeften steunt. Armando D. Sotero, een vriend van haar moeder Jennifer, nam op emotionele wijze afscheid van haar. ,,Woorden schieten tekort om de pijn te omschrijven die Jennifer en haar familie nu moet voelen. De klok kan niet meer worden teruggedraaid, maar onze herinneringen aan haar zullen alleen maar scherper worden."

Volledig scherm Gina Montalto. © Rv

Peter Wang

Peter Wang (15) werd voor het laatst levend gezien toen hij de deur openhield om anderen te laten ontsnappen. ,,Hij had niet mogen sterven. Hij had samen met mij oud moeten worden", reageert zijn neef Aaron Chen.

Volledig scherm Peter Wang. © Rv

Nicholas Dworet (17)

Nicholas Dworet (17) was de onbetwiste kapitein van het zwemteam, liefkozend ook wel 'swim daddy' genoemd. Hij stond op het punt om naar de universiteit van Indianapolis te gaan, maar een kogel besliste anders. ,,Dit bewijst nog maar eens hoe sterk we allemaal verbonden zijn. Als er ergens anders een tragedie plaatsvindt, is de kans toch groot dat ook wij worden getroffen", aldus schooldirecteur Robert L. Manuel.

,,De wereld heeft ons in de steek gelaten", reageert zijn zwemmaatje Isabella. ,,Rust in vrede, je had een fantastisch karakter. Het was een eer om naast jou te mogen zwemmen, je zal voor eeuwig en altijd mijn kapitein blijven."

Volledig scherm Nicholas Dworet (17). © Facebook

Aaron Feis

American football-coach Aaron Feis ging voor enkele leerlingen staan en gooide letterlijk zijn lichaam in de strijd om de kogels op te vangen. Hij verkeerde een tijdje in kritieke toestand, maar stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen. ,,De man is gestorven als een held. Stop met over de schutter te praten, deze bewaker van de school verdient alle aandacht", klinkt het op sociale media.

Volledig scherm Aaron Feis. © RV

Scott Beigel

Aardrijkskundeleraar Scott Beigel liet enkele vluchtende studenten zijn klas binnen. Toen hij de deur op slot wilde doen, werd hij dodelijk getroffen. ,,Hij had die deur speciaal voor ons weer opengedaan", verklaart Kelsey Friend in tranen. ,,Ik dacht dat de schutter achter ons aan zou komen, maar de leraar probeerde hem met alle mogelijke middelen buiten te houden. Hij heeft zijn leven gegeven om ons te beschermen. Mijnheer Beigel zal altijd mijn held blijven. Ik ben vandaag nog in leven dankzij hem."

Volledig scherm Scott Beigel. © Rv

Alyssa Alhadeff

DeJoodse Alyssa Alhadeff (15) hield van voetbal en plezier maken. ,,Zij was een van die kinderen die altijd een lach op haar gezicht had", getuigt rabbijn Shuey Biston. Vorige zomer ging ze op zomerkamp, tijdens het raften ontmoette ze haar beste vriendin Tali Cohn. ,,We waren meteen onafscheidelijk. Meisjes kunnen op hun veertiende wel eens drama om niets maken, maar zo zat Alyssa helemaal niet in elkaar."

,,Ik wou dat ik die kogels voor je had kunnen opvangen", vult haar moeder Lori aan. ,,Alyssa was heel slim en kon bijzonder creatief schrijven. Ze had de wereld zo veel liefde te bieden. Ik zal altijd aan je blijven denken."

Tot slot heeft ze ook nog een boodschap voor andere ouders. ,,Kus jullie kinderen en zeg dat je van hen houdt. Doe iets geweldigs met jullie leven en geef nooit op. Leef voor Alyssa! Wees haar stem en adem voor haar."

Volledig scherm Alyssa Alhadeff (15). © Rv

Chris Hixon

Baas van de atletiekploeg en worstelcoach Chris Hixon (26) diende in 2007 nog als militair in Irak. ,,Chris is de liefste kerel die ik ken, hij stond altijd klaar om te helpen. Zijn dood is zo zinloos, ik ben er kapot van", aldus zijn collega Dan Jacob.

Volledig scherm Chris Hixon. © RV

Luke Hoyer

Het lichaam van de 15-jarige Luke Hoyer werd op de derde verdieping van de school gevonden. ,,We hoopten nog zo dat hij er niet bij zou zijn", vertelt zijn tante Joan Cox tegen Amerikaanse media. ,,Dit voelt niet echt aan, ik kan het niet geloven."



Luke zal worden herinnerd als een basketbalfanaat die verzot was op Chicken McNuggets. ,,Hij had altijd een lach op zijn gezicht en was een echt 'mama's kindje'."

Volledig scherm Luke Hoyer. © RV

Cara Loughran

,,Ik schrijf deze woorden met veel verdriet", laat buurman Danny Vogel weten. ,,Ons buurmeisje Cara Loughran heeft de zinloze daad van geweld niet overleefd. RIP Cara, vlieg met de engelen. We waren dol op je en zullen je mooie leven altijd blijven vieren. We zullen je enorm missen."

Volledig scherm Cara Loughran. © RV

Joaquin Olivier

De 17-jarige Joaquin Olivier werd geboren in Venezuela en kwam naar de Verenigde Staten toen hij 3 jaar oud was. Ook hij ontkwam niet aan het vuur van de schutter.

Volledig scherm Joaquin Olivier. © Rv

Alaina Petty

,,We zijn kapot van het verlies", laat de familie van het mormoonse meisje Alaina Petty (14) weten. ,,We voelen ook mee met de nabestaanden van de andere slachtoffers. Vertellen hoe belangrijk Alaina was voor haar familie en vrienden is onbegonnen werk. Ze bruiste van het leven en iedereen was dol op haar."

Volledig scherm Alaina Petty. © Rv

Meadow Pollack (18)

De vader van Meadow Pollack (18) stond met een bevend hart bij het ziekenhuis te wachten. Zijn sprankeltje hoop werd bruusk de kop ingedrukt toen hij zijn dochter zag.



,,Bid alstublieft voor de familie van dit fantastische meisje, ze was mijn beste vriendin", schreef een goede vriend van haar op Facebook. ,,Ze is veel te snel van ons heengegaan, ik heb geen woorden om te omschrijven hoe ik me nu voel. Rust in vrede, mooie engel."

Volledig scherm Meadow Pollack. © RV

Alex Schachter

De 14-jarige Alex Schachter speelde trombone in het schoolorkest. Zijn moeder stierf toen hij amper 5 jaar oud was. ,,Hij was een schat van een kind", laat zijn vader Alex optekenen door de Amerikaanse zender NBC. ,,Hij wilde altijd goed doen voor iedereen en zijn ouders gelukkig maken." Zijn oudere broer was ook aanwezig op school, hij overleefde de schietpartij wel.

Volledig scherm Alex Schachter. © RV

Carmen Schentrup

Matt Brandow bevestigt op Facebook dat zijn nichtje Carmen Schentrup (16) is omgekomen. ,,Ik voel een miljoen emoties tegelijk. Ik kan het maar niet geloven. Bid voor haar en haar familie."

Volledig scherm Carmen Schentrup. © Rv

Helena Ramsey

Door familie en vrienden wordt Helena Ramsey (17) omschreven als een stille, maar leergierige meid. Ze keek er naar uit om volgend jaar naar de universiteit te gaan.