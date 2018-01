Dit zijn de smeuïgste details uit het boek dat Trump uit de schappen wil houden

Donald Trump probeerde de publicatie van een explosief boek over zijn presidentschap te voorkomen en maakte zo van Fire and Fury nog voor verschijning een bestseller. Vandaag ligt het in de winkel. Wat staat erin?

Trump wordt door auteur Michael Wolff geportretteerd als een semi-analfabeet kind dat slechts uit is op roem. Wolff schreef in een voorbeschouwing in The Hollywood Reporter dat hij de 'onuitwisbare' indruk heeft gekregen dat alle stafleden van de president 'waren gaan geloven dat hij niet in staat was te functioneren in zijn baan'. Zo raakt Wolff hem precies waar het bij mediafanaat Trump veel pijn doet: zijn imago.



De werkwijze van Michael Wolff (64), mediajournalist uit New York, is niet onomstreden. Zo zou hij gesprekken die off the record worden gevoerd soms wel degelijk publiceren en aarzelt hij niet om een flinke dosis verbeelding te verwerken in beschrijvingen van dialogen en gebeurtenissen.



Er is dus veel debat over de geloofwaardigheid van zijn verslag. Het is gebaseerd op ruim 200 interviews, onder meer met Steve Bannon, de provocatieve rechts-nationalistische adviseur die door Trump is ontslagen nadat hij conflicten opstookte en informatie lekte. Trump verbrak inmiddels alle banden met Bannon, omdat hij in het boek onder meer zegt dat Donald junior 'landverraad' heeft begaan in gesprek met een Russische advocaat.

Niet luisteren en niet lezen

Wolff beschrijft de intellectuele capaciteiten van de president op vernietigende wijze. ,,Op het meest basale niveau kon hij simpelweg oorzaak en gevolg niet verbinden'', stelt hij bijvoorbeeld. Trump luistert niet naar advies. Hij leest niet - volgens Wolff vragen sommigen zich af of hij het wel goed kan - en is niet in staat tot een fatsoenlijk gesprek waarin je luistert naar de ander en reageert op wat hij of zij zegt.



We leren dat hij alleen maar over zichzelf praat, zijn eigen verhalen steeds herhaalt en een extreem korte aandachtsspanne heeft. Katie Welsh, in de eerste maanden plaatsvervangend stafchef, beschrijft werken met hem als 'proberen uit te vinden wat een kind wil'.

Ongeloof over presidentschap

Niemand in Trumps campagneteam geloofde dat hij de verkiezingen zou winnen, beschrijft Wolff - ook Trump zelf niet. Maar hij gaat nog verder: zijn team zou er ook al voor de verkiezingen van overtuigd zijn geweest dat hij maar beter geen president kon worden. Geen probleem, want winnen zou toch niet lukken. Ondertussen zouden ze allemaal beroemd en belangrijk worden - daar ging het om, schrijft Wolff. Melania zou in tranen zijn geweest toen de uitslag bekend was. ,,En niet van vreugde."

Slapen met vrouwen van vrienden

Het boek bevat details die weinig hoop geven over Trumps respect voor vrouwen. Zijn theorie: hoe meer leeftijdsverschil tussen een vrouw en een oudere man, des te minder zij zich het vreemdgaan van haar man aantrekt. Trump zou vaak hebben geprobeerd de vrouwen van zijn vrienden in bed te krijgen. 'Een van de dingen die het leven de moeite waard maken', zoals hij het noemde. Hij probeerde de echtgenotes ervan te overtuigen dat ze hun man niet trouw hoefden te zijn door zijn vrienden op kantoor uitspraken te ontlokken over 'meisjes' die Trump zou laten komen, terwijl hun vrouw via de telefoon meeluisterde.

Aparte slaapkamers

Melania en Donald Trump hebben aparte slaapkamers. Trump wilde een slot op de zijne, tot wanhoop van de Secret Service die de president beschermt. Hij moest wennen aan al het personeel om hem heen. Niemand mocht iets aanraken in zijn slaapkamer - al helemaal zijn tandenborstel niet. (Trump heeft smetvrees, en is volgens Wolff ook bang om vergiftigd te worden.) Hij gaf het huishoudelijk personeel van het Witte Huis een reprimande voor het opruimen van overhemden die hij op de grond liet slingeren. ,,Als een overhemd op de grond ligt, ligt het daar omdat ik dat wil."

Ivanka for president

Volgens Wolff heeft Trumps dochter Ivanka presidentiële ambities. ,,Jared en Ivanka hadden een serieuze deal gesloten: als ergens in de toekomst de tijd zou komen, zou zij zich kandidaat stellen voor het presidentschap (of het als eerste van het koppel proberen). De eerste vrouwelijke president, dacht Ivanka, zou niet Hillary Clinton zijn, maar Ivanka Trump."



Aan een politieke radar schort het echter. Jared Kushner en Ivanka Trump haalden communicatiedirecteur Anthony Scaramucci binnen, de man die na 10 dagen alweer het veld moest ruimen. Het ontslag van FBI-directeur Comey zou ook uit de koker van 'de kids' of 'Jarvanka' zijn gekomen. Het leidde tot de benoeming van een speciaal aanklager. Advocaten hadden weinig trek in het verdedigen van de onvoorspelbare president: negen advocatenkantoren weigerden Trump bij te staan.

Kans op vertrek is groot

Steve Bannon, de man die Trump aan zijn overwinning hielp en maandenlang voor hem werkte in het Witte Huis, schat de kans dat de president wordt afgezet of opstapt 2 op 3.