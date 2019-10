DNA-onderzoek Vietnam om dood migranten

Gevreesde ‘backpacker-moordenaar’ Ivan Milat overleden in cel

11:24 De beruchte Australische seriemoordenaar Ivan Milat is op 74-jarige leeftijd in de gevangenis in Sydney overleden aan de gevolgen van kanker. Milat werd bekend als de ‘backpacker-moordenaar’ en zat in de cel omdat hij zeven jonge backpackers op beestachtige wijze had vermoord.