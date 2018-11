Dochter alleenstaande moeder heeft al 10 jaar lang een acteur als ‘vader’

Een alleenstaande moeder in Japan betaalt al tien jaar lang een acteur voor een wel heel bijzondere opdracht: hij moet doorgaan voor de vader van haar dochter. Megumi (een schuilnaam) is inmiddels een jonge vrouw. Ze is nog steeds in de waan dat acteur Takashi haar echte vader is, schrijft de BBC.

Asako (eveneens een schuilnaam) en de echte vader van Megumi gingen niet lang na de geboorte uit elkaar. De man verdween uit hun leven. Al op jonge leeftijd stelde Megumi vragen over haar afwezige vader, maar dat leek toen niet echt een groot probleem. Dit veranderde toen ze ongeveer tien jaar oud was.



Moeder Asako merkte dat haar dochter zich steeds meer afzonderde en nog amper praatte. Megumi bleek te worden gepest op school, iets wat wel vaker in Japan gebeurt met kinderen van alleenstaande ouders. Het gepest bleek zo hevig dat Megumi niet meer naar school wilde en thuis bleef. Asako nam daarop een drastische beslissing: Megumi datgene geven wat ze het liefst wilde, hetgeen betekende dat ze met een gigantische leugen zou leven.

Auditie

De vrouw had gehoord over een bedrijf dat acteurs en actrices aanbiedt die neppartners, nepfamilieleden en nephuwelijksgasten spelen. Ze flirtte met het idee iemand in te huren die zich moest voordoen als de vervreemde vader van Megumi. Het leidde tot een heuse auditie met vijf kandidaten.



De ervaren Takashi (nog een schuilnaam) doorstond de selectie het best. Asako vond hem aardig en waardeerde zijn vlotte omgang. De man is professioneel acteur en runt zijn eigen bedrijf met twintig vaste medewerkers en 1.000 freelancers. ‘Familieleden inhuren’ lijkt dus big business in het Land van de Rijzende Zon. Takashi stelt dat zijn personeelsleden in staat zijn om elke rol en persoonlijkheid op zich te nemen die de klant verlangt.

Takashi, die zelfs ooit als bruidegom fungeerde op een nepbruiloft, ontmoette moeder Asako verschillende keren en stelde een contract op. Om zich voor te bereiden op zijn aanstaande vaderrol bekeek hij uitvoerig enkele Hollywoodfilms. Nog voor de allereerste ontmoeting dachten acteur Takashi en Asako een geloofwaardig scenario uit. Het moest antwoorden kunnen bieden op de vele vragen waarmee Megumi rondliep. Zo geschiedde. Zijn langstlopende en meest controversiële rol ging tien jaar geleden van start.

Asako legde Megumi voorzichtig voor dat haar ‘vader’ opnieuw was opgedoken en haar graag wou zien. Hij was hertrouwd en had een ander gezin, maar had onlangs zelf contact opgenomen met de vraag voor een mogelijke ontmoeting. De aanvankelijke boosheid bij Megumi ebde na een tijd weg en maakte plaats voor grote verwachtingen.

Twee keer per maand

Takashi kwam vanaf dan twee keer per maand langs bij Asako en Megumi. Hij vergezelde hen op allerlei uitstapjes. Het duurde niet lang voordat Megumi’s gemoedstoestand aanzienlijk verbeterde. Ze wilde zelfs terug naar school. Een teken voor mama Asako dat het inhuren van de acteur de moeite waard was. ,,Megumi werd geleidelijk aan gelukkiger. Ze kreeg meer zelfvertrouwen”, verklaart Takashi aan de BBC. ,,Op een dag zei ze dat ze alleen met mij naar buiten wilde. Ze hield mijn hand toen voor de eerste keer vast.”

Elke maand ‘vader’ Takashi inhuren kost Asako ongeveer 10.000 yen (77 euro). Iets wat Asako met de glimlach betaalt. Het langdurig veinzen van de relatie is op zijn minst op ethisch vlak nogal omstreden, toch wordt het contract tot op de dag van vandaag doorgezet. ,,Megumi heeft al ‘ik hou van je’ tegen me gezegd en ik antwoord hetzelfde tegen haar terug, ook al meen ik het niet echt.”



Hoe langer Takashi zijn aanhoudende vaderrol speelt, hoe complexer het wordt. ,,Mocht Megumi zelf ooit trouwen en kinderen krijgen, ben ik bereid de rol van grootvader op mij te nemen”, aldus Takashi tegen de BBC.

