'Dochter van paar dat kinderen martelde plande ontsnapping al 2 jaar'

Hestrin onthulde nog andere gruwelijke details over het leven van de kinderen in het horrorhuis. Zo mochten ze niet meer dan één keer per jaar douchen. David en Louise Turpin zouden hun kinderen, zowel de minderjarige als de meerderjarigen, vastketenen als straf. ,,De straf zou weken of zelfs maanden duren'', zei hij. Uit bewijs blijkt bovendien dat de slachtoffers vaak niet losgemaakt werden om naar het toilet te gaan. De kinderen werden als straf ook geslagen en gewurgd.



Toen de politie deze week de woning binnenviel, waren drie kinderen van elf, veertien en 22 jaar oud vastgeketend. De kinderen mochten van hun ouders hun handen niet boven hun polsen wassen. Deden ze dat toch, dan werd dat beschouwd als ‘spelen in het water’ en werden ze vastgeketend. ,,Dit is ernstig emotioneel en fysiek misbruik. Dit is ontaard gedrag'', aldus de openbare aanklager.