Dochter van president Trump mailde regeringszaken vanaf eigen account

In de beginperiode van haar vaders presidentschap werd al duidelijk dat dochter Ivanka haar persoonlijke e-mailadres had gebruikt voor staatszaken, maar dat was voordat ze officieel als adviseur was aangesteld. Trumps dochter heeft, geconfronteerd met haar mailverkeer, toen gezegd zich niet bewust te zijn van de regels.



Volgens The Washington Post is ze het account echter blijven gebruiken. Het zou gaan om mailtjes naar Witte Huismedewerkers, regeringsambtenaren en haar persoonlijke assistenten. Het bericht in de krant wordt door het Witte Huis niet ontkend, maar men verwijst voor commentaar naar Ivanka's jurist Abbe Lowell.