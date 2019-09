Dode en gewonden bij brand in Duits ziekenhuis

Een vergissing van de bank: stel in VS krijgt 120.000 dollar gestort en geeft alles uit

Een Amerikaans echtpaar uit Pennsylvania is aangeklaagd wegens diefstal, nadat de bank per ongeluk 120.000 dollar (108.750 euro) op hun bankrekening had gestort. In plaats de vergissing bij de bank te melden, besloot het stel te gaan shoppen en spendeerde binnen enkele weken het hele bedrag.