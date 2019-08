Dode en gewonden door steekpartij bij metro Lyon; klopjacht op tweede dader

De aanval zou het werk zijn van minstens twee mensen. Een van hen zou gestoken hebben met een mes, de ander met een vleesvork of -pin. Een verdachte zou al vastzitten, naar een ander wordt met man en macht gezocht. Het incident vond rond 16.30 uur plaats. Volgens de Franse krant Le Progrès zou de man die is aangehouden hebben gezegd van Afghaanse komaf te zijn.

Meer dan dertig hulpverleners zijn bezig om de slachtoffers te helpen, die zich zowel in het station als op het voorplein bevinden. Bus- en metrolijnen zijn stilgelegd en het station is afgezet. Militairen zijn ter plaatse. Een verdachte die een mes bij zich had, is aangehouden. De politie is op zoek naar een vermoedelijke tweede aanvaller die in het bezit zou zijn van een metalen spies.