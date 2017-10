Dode nijlpaarden in Namibië: vermoedelijk door bacteriële uitbraak

De verwachting is dat het aantal dode dieren nog toeneemt. Ook aasgieren en krokodillen leven in het water. De dieren zijn waarschijnlijk gestorven aan deze natuurlijke infectieziekte. Wanneer de uitbraak precies is begonnen, is niet duidelijk. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail.



Miltvuurbacteriën worden actief als de omstandigheden zich daarvoor lenen, bijvoorbeeld door hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Dergelijke uitbraken zijn niet ongebruikelijk, volgens de adjunct-directeur van het park. ,,Het gebeurt wanneer het water in de Kavango Rivier daalt.’’



Dierenartsen moeten nog bevestigen of het daadwerkelijk om de bacteriële ziekte gaat. De overheid geeft aan dat de nijlpaardpopulatie voor de uitbraak rond de 1.300 was. De minister voegt eraan toe hij pas verontrust is, als meer nijlpaarden de dood vinden.