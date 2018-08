'Dodelijk rivierdrama Italië had voorkomen kunnen worden'

De natuurramp in de Zuid-Italiaanse Raganello-kloof, waar maandag tien personen om het leven kwamen door een plotselinge muur van water, modder en puin, was te voorspellen. Dat zeggen plaatselijke verantwoordelijken van de Civiele Bescherming en de Orde van Geologen.

,,Ruim voor het drama was code geel afgekondigd. Ik herinner iedereen eraan dat die waarschuwing betekent dat sprake is van gevaarlijke weersomstandigheden waarbij ook doden kunnen vallen", verklaarde afdelingshoofd Angelo Borelli van de Civiele Bescherming tegenover Italiaanse media. De afgegeven weerwaarschuwing maakte de ramp in de rivierkloof volgens hem 'enigszins voorspelbaar'.

Borelli: ,,Er is een schaal op basis waarvan de waarschuwing wordt geactiveerd. Als weerkundigen op basis van algoritmen en weerkaarten een kans op hevige regenval voorspellen, moeten we daar kennis van nemen. Eén, tien, honderd keer."

Monitoren

De voorzitter van de Orde van Geologen van Calabrië sluit zich aan bij Borelli's conclusie. ,,Deze tragedie had voorkomen kunnen worden door de situatie ter plekke te monitoren. Een controlesysteem stroomopwaarts met rood licht zou voldoende zijn geweest om toeristen de toegang tot de kloof te ontzeggen. Zo'n monitoring-systeem ontbreekt jammer genoeg", zei Alfonso Aliperta.

Los daarvan is de Raganello-kloof volgens hem geen geschikte plek voor toeristische uitstapjes. ,,De kloof is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toeristische attractie maar zit vol gevaren. Een plek als deze zou niet zonder controle toegankelijk moeten zijn voor mensen die denken dat ze naar een Acquapark gaan en lekker kunnen picknicken. Dit gebied is niet geschikt voor amateurs."

Zomerverschijnsel

De rivierkloof in Pollino National Park bij de gemeente Evita is populair onder toeristen vanwege zijn imposante rotsformaties met grotten en spleten langs de zijkanten. Er worden wandelingen en excursies georganiseerd met de kwalificatie 'niet te moeilijk'. Door zware regenval vulde de rivier zich in korte tijd met water wat een hoogte van 2,5 meter bereikte en zich met grof geweld door de smalle kloof perste. Die veranderde in een trechter die de aanwezige bezoekers kilometers weg 'katapulteerde'. Tien wandelaars kwamen om, 23 werden gered onder wie een Nederlander. Elf personen belandden in het ziekenhuis. Onder hen vier kinderen die een of beide ouders verloren.

In de media was sprake van een 'waterbom' maar zo'n plotselinge overstroming is volgens Aliperta een veel voorkomend natuurverschijnsel in Calabrië. Het fenomeen doet zich vooral voor in de zomer. ,,Als zo'n stortvloed optreedt dan is de waterconcentratie - de tijd die een waterdeeltje nodig heeft om van stroomopwaarts naar stroomafwaarts te komen - zeer snel. Voeg daaraan de trechterwerking bij de Duivelsbrug toe en de situatie ontaardt in een drama zoals we maandag zagen."

Geen bevoegdheid

Volgens de directeur van het Pollino National Park heeft hij geen bevoegdheid voor het nemen van 'passende' maatregelen met het oog op de activiteiten in het park. ,,Wij zijn bevoegd voor de bescherming van het ecosysteem in het gebied, niet voor de toegankelijkheid en veiligheid van bezoekers. Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale, provinciale en federale overheid", verklaarde Domenico Pappaterra.

Ondanks het ontbreken van de bevoegdheid werkte de parkdirectie volgens hem een voorstel uit voor een plaatselijke verordening. Die behelst het treffen van een reeks maatregelen. ,,Het voorstel werd doorgestuurd naar de betrokken gemeenten en het Provinciaal Bureau voor de biodiversiteit."

Nalatigheden

De Italiaanse minister van Milieu, Land- en Zeebescherming Gian Luca Galletti heeft het Openbaar Ministerie met klem gevraagd te kijken naar zowel strafrechtelijke als bestuurlijke nalatigheden die bijgedragen kunnen hebben aan de dood van de tien wandelaars.

