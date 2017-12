Dodelijkste brand in New York in 25 jaar: zeker 12 doden

Bij een grote brand in de New Yorkse wijk The Bronx zijn zeker twaalf doden gevallen. Vier mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis en nog een aantal raakte zwaargewond.

De brand woedde in een gebouw met meerdere verdiepingen met portiekwoningen. Het gebouw werd gebouwd in 1916 en telt 20 appartementen. Op verschillende etages kwamen mensen om het leven. De slachtoffers variëren in de leeftijd van één tot vijftig.

Burgemeester Bill De Blasio werd in de wijk op de hoogte gesteld van de situatie. Hij sprak van een tragedie. Het is de dodelijkste brand in de stad in meer dan vijfentwintig jaar tijd. In 1990 kwamen 87 mensen om het leven in een club, ook in de wijk The Bronx.

De brandweer meldde op Twitter dat 160 brandweermannen de brand hielpen blussen. Op foto's is te zien hoe ladderwagens de verscheidene woningen proberen te bereiken. De brandweer wist twaalf mensen uit het pand te redden. De brandweer kreeg een melding om even voor 7 uur 's avonds (lokale tijd). Rond 10 uur 's avonds was de brand onder controle.

Een vrouw die niet bij naam genoemd wil worden redde haar eigen kindje en twee andere koters uit het gebouw, vertelt ze aan de New York Times. Meerdere kinderen bleven achter in de vlammen, aldus de huilende vrouw.

New York wordt momenteel geplaagd door een koudegolf: het kwik is gedaald tot -10 graden Celsius, de gevoelstemperatuur is -20. Veel New Yorkers in oudere gebouwen zonder centrale verwarming maken gebruik van elektrische kacheltjes om zich warm te houden. In 2007 kwamen in The Bronx tien mensen, waaronder negen kinderen, om het leven nadat de kabel van een elektrisch kacheltje oververhit raakte en een gebouw van vier verdiepingen in vlammen opging.

Een officiële verklaring over de oorzaak van de brand is nog niet vrijgegeven.

